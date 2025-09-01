桃園雲豹飛將啦啦隊命名「桃氣女孩」　徵選開跑黃禹菡加盟助陣

▲清新亮眼的黃禹菡加盟桃氣女孩，將以學姐身份分享逐夢歷程。（圖／桃園雲豹飛將提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣職業排球邁入元年，桃園雲豹飛將職業排球隊今（1日）正式公布專屬啦啦隊命名「桃氣女孩 Peach Girls」，並同步啟動2025年度徵選活動。線上報名將持續至9月10日午夜截止，最終入選者將在11月主場賽季與球隊並肩登場，成為台灣職排歷史首支「職業排球女孩」。

「桃氣女孩」的命名呼應桃園在地意象，桃子象徵溫暖、團結與活力，寓意啦啦隊女孩們以團隊精神互相支援、共同綻放光彩。影響力動能股份有限公司表示，這支啦啦隊不僅是比賽現場的應援團，更肩負推廣運動文化、帶動粉絲經濟的使命，「舞蹈的每一拍都很重要」，專業訓練與團隊精神將成為桃氣女孩的根基。

值得一提的是，本次徵選特別邀請曾在職棒啦啦隊徵選奪冠的黃禹菡加入助陣。她以清新亮眼形象與堅毅精神深受球迷喜愛，此次將以學姐身份分享追夢歷程，鼓勵更多女孩勇敢踏上舞臺，展現職業啦啦隊的專業與熱情。

啦啦隊總監陸筱晴未來將帶領成員展開系統化培訓，涵蓋舞蹈動作、舞台表現到心理素質，全方位嚴格把關。影響力動能強調，桃氣女孩將以專業態度與熱情能量，為桃園雲豹飛將的主場注入滿滿「桃氣」，讓觀眾在每場比賽都能感受沸騰氛圍。

此次徵選分為兩階段，第一階段為線上報名與資料審查，將挑出25至30人進入第二階段；9月21日將舉辦實體徵選，最終入選者將接受專業培訓，並於11月球季登場。

「桃氣女孩 Peach Girls」2025年度徵選活動，請參閱：

Peach Girls桃氣女孩FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61580173766927

Peach Girls桃氣女孩IG：https://www.instagram.com/peach_girls_official/