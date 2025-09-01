字母哥哥確定回歸公鹿！　親自宣布「I’m back」球團回應了

▲薩納西斯正式回歸公鹿。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

「字母哥哥」薩納西斯（Thanasis Antetokounmpo）今（31）晨宣布，自己正式回歸密爾瓦基公鹿。他去年因阿基里斯腱撕裂整季報銷，如今復出重回老東家，將再次聯手弟弟「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，薩納西斯已與公鹿簽下一紙1年290萬美金（約8800萬台幣）合約，正式重返球隊。消息發布不久後，薩納西斯本人也於社群平台X發文寫下「I’m back（我回來了）」。

在薩納西斯在社群貼文宣布重返公鹿後，球隊官方帳號也立即以「LET’S GO！！」回應，展現對這筆簽約的高度肯定與情感支持。

LET'S GO‼️ — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 31, 2025

儘管他實際上可能只是球隊第13人、擔任板凳精神支柱，但薩納西斯始終深受隊友喜愛，也是更衣室氣氛的重要存在，更為公鹿提供一份「字母哥安心保證」。

自2024年5月薩納西斯在訓練中傷及阿基里斯腱以來，他便缺席整個2024-25賽季，公鹿當時選擇不與他續約，將名額騰出作更靈活安排。然而，隨著外界對字母哥未來去向的臆測升高，球團顯然希望透過重新簽回其兄長，展現對核心球星家族的長期照顧與尊重。

▲「字母哥」安戴托昆波與「字母哥哥」薩納西斯。（圖／達志影像／美聯社）

薩納西斯2023-24賽季僅出賽34場，平均上場時間4.6分鐘，屬於典型的垃圾時間球員，加上剛從重大傷勢中恢復，預期他在2025-26球季仍不會扮演實質輪替戰力角色，有部分球迷批評此舉是浪費名額，但若能藉此增加字母哥續留意願，對球隊而言仍是可接受的代價。