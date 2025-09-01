運動雲

12勝飛了但狀態回來了　山本由伸直呼「就是這樣！」

▲▼道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸12勝被砸鍋，但找回投球好感覺。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇投手山本由伸今（1）日面對亞利桑那響尾蛇先發，主投7局僅被敲出4支安打、失1分，送出平本季最多的10次三振。雖然最終未能拿下第12勝，但展現出優異壓制力與穩定內容，讓他直呼找回投球感覺，「就是這樣！」

道奇帶著2連敗進入系列戰最終戰，山本此役再度承擔止敗任務，他在首局即展現壓制力，先以曲球讓佩多莫（Geraldo Perdomo）擊成游擊滾地出局，再讓馬爾提（Ketel Marte）打成二壘滾地球，隨後用曲球讓卡洛爾（Corbin Carroll）打成中外野飛球，送出3上3下的開局。

首局下道奇打線攻下2分，山本則持續以穩定投球建立節奏，第2局送出2次三振，第4局雖遭3支安打失掉1分，但在2出局、一三壘有人的危機下，以指叉球讓洛克利爾（Tyler Locklear）揮空三振，將傷害壓至最低。

▲▼道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

山本賽後表示，「今天的變化球表現不錯，所以我能更有信心地在各種球數下投進速球，整體搭配上感覺很順，投捕之間的配球也有默契。」

進入8局上，山本退場休息，道奇換上左投史考特（Tanner Scott）接手，但他在2出局後連續被敲安，形成一、二壘有人，隨後被卡洛爾轟出左中外野3分砲，導致山本的勝投資格隨即被抹去。

儘管無法拿下勝場，山本仍對自身內容表示肯定，「從春訓到現在，我的身體與狀態都維持得不錯，雖然中間曾經有過不穩定，但最近真的開始有種『就是這樣！』的明確感覺，我覺得各方面都朝正確方向在走。」

這是山本連續第2場擔任止敗角色，上個月25日對戰聖地牙哥教士的系列賽第3戰中，他主投6局失2分，幫助球隊中止連敗，重返國聯西區龍頭。本戰同樣是系列賽的第3戰，面對同區勁敵響尾蛇，他再次在壓力之下投出王牌身手。

「今天包括球路的運用、讓對手出棒的誘導，都發揮得不錯，從投球細節與策略面來說，我覺得真的漸漸有掌握到自己應該怎麼投了。」山本如此說道。

