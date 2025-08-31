目標大聯盟！「台灣怪力男」李灝宇單季13轟創生涯新高

▲李灝宇。（圖／截自X:Toledo Mud Hens）

記者楊舒帆／綜合報導

底特律老虎3A「台灣怪力男」李灝宇31日（台灣時間）再度開轟，擊出本季第13支全壘打，創下個人生涯單季最多轟紀錄。

Hao-Yu Lee's 13th home run of the year goes to right center and puts Toledo up 12-1. pic.twitter.com/wigOw9vDnF August 31, 2025

老虎3A此戰對上雙城3A，李灝宇擔任第二棒二壘手，前兩打席遭三振，4局下敲出安打，與隊友串聯攻勢灌進6分大局奠定勝基。7局下，他再轟出陽春砲追加1分。此役他6打數2安打，包括1轟，另有1次保送，貢獻1打點，打擊率提升至.286。最終老虎3A以13比1大勝對手。

李灝宇去年在2A累計12轟，今年升上3A後持續進步，8月初曾敲出全壘打，隨後一度陷入沉寂，月底再度展現長打火力，單季全壘打數突破去年，有望爭取季末登上大聯盟的機會。

另外，運動家高A投手林維恩此役後援3局無失分，僅被敲1安打，送出4次三振，最快球速96英里（約154公里）。5局上曾遭遇二、三壘有人危機，他飆K化解，完成中繼任務，拿下本季第3勝，防禦率降至3.26。

海盜3A鄭宗哲鎮守游擊，排第9棒，3打數1安打，打擊率上升至.218。海盜高A張弘稜先發6局，被敲5支安打、失4分（2分自責），送出4次三振，防禦率4.93，吞下本季第6敗。響尾蛇1A黃仲翔則先發5局，被擊出5安，送出4K、3次保送，失2分。



