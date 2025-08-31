運動雲

>

目標大聯盟！「台灣怪力男」李灝宇單季13轟創生涯新高

▲李灝宇。（圖／截自X:Toledo Mud Hens）

▲李灝宇。（圖／截自X:Toledo Mud Hens）

記者楊舒帆／綜合報導

底特律老虎3A「台灣怪力男」李灝宇31日（台灣時間）再度開轟，擊出本季第13支全壘打，創下個人生涯單季最多轟紀錄。

老虎3A此戰對上雙城3A，李灝宇擔任第二棒二壘手，前兩打席遭三振，4局下敲出安打，與隊友串聯攻勢灌進6分大局奠定勝基。7局下，他再轟出陽春砲追加1分。此役他6打數2安打，包括1轟，另有1次保送，貢獻1打點，打擊率提升至.286。最終老虎3A以13比1大勝對手。

李灝宇去年在2A累計12轟，今年升上3A後持續進步，8月初曾敲出全壘打，隨後一度陷入沉寂，月底再度展現長打火力，單季全壘打數突破去年，有望爭取季末登上大聯盟的機會。

另外，運動家高A投手林維恩此役後援3局無失分，僅被敲1安打，送出4次三振，最快球速96英里（約154公里）。5局上曾遭遇二、三壘有人危機，他飆K化解，完成中繼任務，拿下本季第3勝，防禦率降至3.26。

海盜3A鄭宗哲鎮守游擊，排第9棒，3打數1安打，打擊率上升至.218。海盜高A張弘稜先發6局，被敲5支安打、失4分（2分自責），送出4次三振，防禦率4.93，吞下本季第6敗。響尾蛇1A黃仲翔則先發5局，被擊出5安，送出4K、3次保送，失2分。


 

關鍵字： 棒球台灣選手全壘打3A好手李灝宇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／林書豪宣布退休！

快訊／林書豪宣布退休！

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

向大谷揮手的萌娃身份曝　道奇球場「可愛爆擊」融化球迷

向大谷揮手的萌娃身份曝　道奇球場「可愛爆擊」融化球迷

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

呂彥青登板不穩仍獲信任　平野惠一強調與岳東華「挑戰默契」待加強

呂彥青登板不穩仍獲信任　平野惠一強調與岳東華「挑戰默契」待加強

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮！胡瓜感動開球　餅總加碼尬舞

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮！胡瓜感動開球　餅總加碼尬舞

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

熱門新聞

快訊／林書豪宣布退休！

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

向大谷揮手的萌娃身份曝　道奇球場「可愛爆擊」融化球迷

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／林書豪宣布退休！

2大谷翔平45轟神回擊！貝茲曝內幕

3林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬

4莊家揭露發現下注者是水原非大谷過程

5向大谷揮手的萌娃　道奇球場可愛爆擊

最新新聞

1林書豪2天前決定退休　與弟弟奪2冠圓夢

2卡洛爾開砲助響尾蛇5分差擊敗道奇

3林書豪與Kobe當隊友　4個月沒講話

4拚大聯盟！李灝宇13轟創生涯新高

5經紀公司發聲曝林書豪未來規劃

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

李凱威單場4安締造連5季百安　憶起張泰山當年百安之約

【可愛爆擊＋動漫魂！】安惠志萌舞、文慧真開嗓嗨翻新莊球場

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮　胡瓜感動開球...餅總加碼尬舞

陳愷佑漏接惹議？餅總認為是故意　林佳緯讚賞：他滿聰明的

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366