運動雲

>

林書豪最愛對Kobe砍38分之戰　在湖人當隊友4個月沒講話

林書豪(左)與布萊恩怒目相視。(圖／達志影像／美聯社)

▲林書豪與布萊恩2014-15賽季成為湖人隊友，卻因矛盾在最後4個月幾乎零互動。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

「林來瘋」時期最經典戰役之一，是林書豪在麥迪遜花園廣場砍下38分，力壓「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant），率紐約尼克擊敗洛杉磯湖人。那一晚，他用表現回應了Kobe賽前「不認識他」之言。幾年後，兩人短暫成為湖人隊友，卻因場上矛盾與磨合不順，2014-15賽季後半段竟有4個月沒再說過一句話。

林書豪曾坦言，那場與湖人的對決是他NBA生涯最難忘的比賽之一，「因為我來自北加州，從小就不喜歡洛杉磯，特別是湖人隊。當時能在Kobe面前打出38分，對我和我的朋友們來說意義重大，這就像是證明了北加州的驕傲。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著時間推移，兩人在2014-15賽季當過1年隊友，林書豪披上紫金戰袍，但湖人該季戰績慘淡，與生涯進入尾聲的布萊恩有過爭執。林書豪曾透露，在賽季最後4個月，兩人沒再說過一句話，「那也是為何我有一次進攻時對他揮手，請他走開的原因，我不想再經歷一樣的事，我們必須轉移球。」

▲布萊恩（Kobe Bryant）與林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

林書豪回憶，布萊恩那個賽季正嘗試從右肩傷勢中復出，「他想向全世界，還有所有說他無法從阿基里斯腱或其他傷勢中回歸的媒體證明自己還能打。」因此有時一場比賽會狂出手40多次。

兩人曾在半夜發生爭執， 林書豪甚至傳訊息告訴布萊恩，「你是Kobe，我是來向你學習的，如果你把我當成一個男人對待、尊重我，不要像對一個男孩一樣，那你說什麼我都能接受。」

生涯替老鷹打了543場比賽的前亞特蘭大主控提格（Jeff Teague）更爆料，在雙方2014-15賽季交手時，布萊恩曾邀請他加入湖人，對著他說，「你把我留在這支爛隊？」

提格當下一頭霧水，布萊恩於是指著林書豪，這讓提格感到更不解，「我當時就說，『喔，這真是......怎麼了？』他說，『你應該來這裡，你卻把我留在這支爛隊。』」

關鍵字： 林書豪Kobe Bryant湖人林來瘋NBA

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／林書豪宣布退休！

快訊／林書豪宣布退休！

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

向大谷揮手的萌娃身份曝　道奇球場「可愛爆擊」融化球迷

向大谷揮手的萌娃身份曝　道奇球場「可愛爆擊」融化球迷

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

貝茲爆料道奇修羅場　克蕭暴怒時「真的不想走上投手丘」

呂彥青登板不穩仍獲信任　平野惠一強調與岳東華「挑戰默契」待加強

呂彥青登板不穩仍獲信任　平野惠一強調與岳東華「挑戰默契」待加強

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮！胡瓜感動開球　餅總加碼尬舞

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮！胡瓜感動開球　餅總加碼尬舞

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

3戰未投滿4局防禦率飆15.26　平野惠一談柯威士狀況

【一出生練就自動屏蔽】新生兒聽爸打鼾聲直接用手摀耳

熱門新聞

快訊／林書豪宣布退休！

大谷翔平45轟神回擊！ 貝茲曝內幕：拜託幫我讓那球迷閉嘴

林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬　毛加恩：他留下真正職業態度

發現「下注者是水原非大谷」　地下莊家揭露關鍵時刻

向大谷揮手的萌娃身份曝　道奇球場「可愛爆擊」融化球迷

U18中華隊赴沖繩練習賽　連兩天不敵日本社會人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／林書豪宣布退休！

2大谷翔平45轟神回擊！貝茲曝內幕

3林書豪宣布退休！新北國王發聲致敬

4莊家揭露發現下注者是水原非大谷過程

5向大谷揮手的萌娃　道奇球場可愛爆擊

最新新聞

1林書豪2天前決定退休　與弟弟奪2冠圓夢

2卡洛爾開砲助響尾蛇5分差擊敗道奇

3林書豪與Kobe當隊友　4個月沒講話

4拚大聯盟！李灝宇13轟創生涯新高

5經紀公司發聲曝林書豪未來規劃

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

打爆柯威士！葉總談關鍵：球威是有的　李凱威認為失投球偏多

李凱威單場4安締造連5季百安　憶起張泰山當年百安之約

【可愛爆擊＋動漫魂！】安惠志萌舞、文慧真開嗓嗨翻新莊球場

《綜藝大集合》搬進新莊獅吼宮　胡瓜感動開球...餅總加碼尬舞

陳愷佑漏接惹議？餅總認為是故意　林佳緯讚賞：他滿聰明的

【人肉涮涮鍋？】5男擠怪手泡溪水玩超嗨！ 這下可能GG啦

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【崩潰下跪】女店員被逼瘋！ 狂磕頭喊「都是我的錯」網看完超心疼QQ

【響板小狗？！】柴柴嘴巴狂咬空氣+原地踏步自帶節奏XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366