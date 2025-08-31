林書豪最愛對Kobe砍38分之戰　在湖人當隊友4個月沒講話

▲林書豪與布萊恩2014-15賽季成為湖人隊友，卻因矛盾在最後4個月幾乎零互動。（圖／達志影像／美聯社，下同）

「林來瘋」時期最經典戰役之一，是林書豪在麥迪遜花園廣場砍下38分，力壓「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant），率紐約尼克擊敗洛杉磯湖人。那一晚，他用表現回應了Kobe賽前「不認識他」之言。幾年後，兩人短暫成為湖人隊友，卻因場上矛盾與磨合不順，2014-15賽季後半段竟有4個月沒再說過一句話。

林書豪曾坦言，那場與湖人的對決是他NBA生涯最難忘的比賽之一，「因為我來自北加州，從小就不喜歡洛杉磯，特別是湖人隊。當時能在Kobe面前打出38分，對我和我的朋友們來說意義重大，這就像是證明了北加州的驕傲。」

隨著時間推移，兩人在2014-15賽季當過1年隊友，林書豪披上紫金戰袍，但湖人該季戰績慘淡，與生涯進入尾聲的布萊恩有過爭執。林書豪曾透露，在賽季最後4個月，兩人沒再說過一句話，「那也是為何我有一次進攻時對他揮手，請他走開的原因，我不想再經歷一樣的事，我們必須轉移球。」

林書豪回憶，布萊恩那個賽季正嘗試從右肩傷勢中復出，「他想向全世界，還有所有說他無法從阿基里斯腱或其他傷勢中回歸的媒體證明自己還能打。」因此有時一場比賽會狂出手40多次。

兩人曾在半夜發生爭執， 林書豪甚至傳訊息告訴布萊恩，「你是Kobe，我是來向你學習的，如果你把我當成一個男人對待、尊重我，不要像對一個男孩一樣，那你說什麼我都能接受。」

生涯替老鷹打了543場比賽的前亞特蘭大主控提格（Jeff Teague）更爆料，在雙方2014-15賽季交手時，布萊恩曾邀請他加入湖人，對著他說，「你把我留在這支爛隊？」

提格當下一頭霧水，布萊恩於是指著林書豪，這讓提格感到更不解，「我當時就說，『喔，這真是......怎麼了？』他說，『你應該來這裡，你卻把我留在這支爛隊。』」