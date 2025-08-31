林書豪NBA生涯總收入破19億　美媒盛讚：林來瘋永留籃球歷史

▲2012年「林來瘋」席捲全球，林書豪一戰成名。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

林書豪正式結束15年職籃生涯，他曾在NBA征戰9個賽季，不僅掀起轟動全球的「林來瘋」，更隨多倫多暴龍奪下總冠軍。他在NBA生涯累積收入達6500萬美元（約19.8億台幣），未來也將領取完整退休金與健康福利。美國媒體《Fadeaway World》盛讚林書豪NBA生涯雖不算長，但他的影響力深遠，足以為自己的籃球旅程感到自豪。

林書豪在NBA最輝煌的一頁，來自2011-12賽季效力紐約尼克期間。他在短短11場比賽繳出場均23.9分、9.2助攻，率隊打出9勝2敗佳績，掀起全球關注的「林來瘋」旋風。《Fadeaway World》形容，這段「火燙時刻」是NBA史上最傳奇的篇章之一，也讓林書豪的名字永遠刻在籃球歷史中。

▲美國媒體盛讚，林來瘋傳奇永存在籃球歷史中。（圖／達志影像／美聯社）

該賽季，林書豪場均14.6分、6.2助攻、3.1籃板，並在麥迪遜花園廣場對湖人豪取38分，締造生涯最高單場得分。儘管隨著「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）復出後，林書豪角色受到壓縮，最終僅打35場便離開尼克，但他無懼的態度與細膩的進攻技巧，已讓球迷牢記在心。

美媒指出，作為一名台裔球員、而且還是落選新秀，林書豪在亞洲深受歡迎，更推動了台灣籃球的熱潮，沒有其他球員能帶來這樣的影響力。他的職業生涯後來雖然轉戰多支球隊與海外賽場，但那段從默默無聞到站上世界舞台的崛起，「林來瘋」傳奇永不褪色。