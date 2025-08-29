運動雲

林子洧「改名」林洺威簽2+1合約　奪冠班底葛拉漢也留領航猿

▲林洺威「2+1」複數年合約續留領航猿。（圖／領航猿提供）

▲林洺威「2+1」複數年合約續留領航猿。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿今（29日）宣布與洋將葛拉漢(Treveon Graham)以及本土好手林洺威（原名林子洧）續約，前者簽訂一年合約，後者簽下「2+1」複數年合約，最後一年為球隊選擇權，新賽季兩人將持續攜手飛行部隊，在新賽季振翅高飛。

「桃園葛格」葛拉漢自2023-24賽季加入球隊，穩定的表現與敬業的職業態度，帶給團隊無限能量， 2024-25賽季PLG總冠軍賽場均可以攻下15.9分5.1籃板1.6抄截，屢次在關鍵時刻挺身而出，成功幫助球隊拿下隊史首冠。

能夠重返球隊再戰新賽季，葛拉漢相當感激球隊給予機會，「領航猿是我重新找回對籃球熱情的地方，過去兩季我們歷經各種失利，也創下屬於我們的榮耀時刻，我們一家人都非常享受這裡的生活，也感受到大家對我們的熱情，非常高興新賽季能夠與大家繼續再戰，實踐我們未完成的目標。」

▲「桃園葛格」葛拉漢一年合約續留領航猿。（圖／領航猿提供）

▲「桃園葛格」葛拉漢一年合約續留領航猿。（圖／領航猿提供）

職業生涯即將邁入第四個賽季，林洺威逐年穩定成長，建立起成熟的職業心態，也漸漸獲得更多上場時間，這次與球隊簽下複數年合約，除了展現球團對他的肯定，更期盼他能夠在未來幾年有突破性發展。

林洺威表示：「很感謝球團給我機會，從我進入職業以來就一直待在領航猿，這幾年自己在各方面都有很大收穫，期待接下來幾年能夠繼續進步，我也會更積極投入訓練，證明自己的價值。」

▲林洺威「2+1」複數年合約續留領航猿。（圖／領航猿提供）

▲林洺威「2+1」複數年合約續留領航猿。（圖／領航猿提供）

副領隊暨球團發言人陳信安表示：「葛拉漢從前兩季就加入球隊，在攻守兩端扮演相當重要的角色，期待倚重他的領導特質，帶領我們在新賽季持續突破佳績；洺威是個非常努力的球員，經過前幾季的洗禮，對自己越來越有自信，也可以勝任教練賦予他的工作，目前還不是他的最佳狀態，相信他的刻苦訓練的成果會反映球場上。」

領航猿休賽季積極留下奪冠班底，鞏固原有陣容，新賽季將帶著更成熟的團隊默契，持續迎戰亞洲列強。 

