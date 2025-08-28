運動雲

平野肯定岳東華攻守幫大忙　重話點名謝榮豪

▲▼ 中信兄弟許庭綸、平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今（28日）在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿，雖然首局遭林承飛轟出3分砲，但2局下火力全開灌進5分逆轉戰局，7局再靠許基宏兩分砲拉開差距，終場以8比6驚險收下勝利，奪下2連勝。賽後總教練平野惠一逐一點名球員表現，肯定攻守關鍵之處，也不諱言牛棚調度仍有可惜之處，罕見對資深老將說重話。

對於羅戈主投6局失3分奪勝，平野表示，「應該說後面的結果有確實守住，只不過球隊希望他完成的任務，今天沒有辦法完成，是比較可惜的一點，尤其是對右打者。」

平野特別稱讚岳東華與宋晟睿的守備，「有一個盜壘觸殺，還有美技守備，這些守備幫了球隊很大的忙。宋晟睿的假動作也讓跑者遲疑一下，防止進壘，他今天專心在守備就好，打擊不要太在意結果，也確實把守備工作做得很好。」

兄弟打線在2局下集中火力一舉逆轉，平野直言，「羅戈前幾場比賽，打線火力沒有幫上忙，野手群也覺得不太好意思，責任在我們身上的感覺，所以今天大家能幫投手打下分數很重要。尤其是東華，上次在羅戈先發時守備出現失誤，今天不管攻守都有幫投手大忙，這點真是太好了。」

至於9局推出謝榮豪，卻留下滿壘，只能讓終結者吳俊偉打卡上班。平野坦言，「因為有5分差，本來想要保留小黑（吳俊偉），今天沒有要讓他上場，但最後還是被迫用他。這一點希望榮豪（謝榮豪）要好好反省，他是資深老將，但今年這樣的狀況比較多。如果有競爭對手在，明天他會不會留在一軍就還不知道。」

平野強調，雖然最終贏球，但細節仍要注意，「樂天打線很強，就算5分差還是逼得我們用到終結者。以後我們的打線也要像今天一樣，不管差距多少，都要逼對手把最好的投手逼出來。今天是我們的小黑被迫上場，這是比較可惜的地方，畢竟他一周能丟的場次有限，大家應該懂我的意思。」

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

