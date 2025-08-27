陳重羽3打點斷龍3連勝！蒙德茲期末考奪勝投　王鏡銘地震飆K

記者楊舒帆／台北報導

統一獅27日作客天母味全龍主場，陳重羽單場貢獻3打點，獲選MVP；洋投蒙德茲在「831洋將大限」前的最後一戰繳出投5局失1分奪勝。王鏡銘則在地震中三振陳子豪，牛棚群穩健守成，最終獅隊以5比2獲勝，阻斷龍隊3連勝。

洋投蒙德茲在大限前最後一戰投5局，用了96球，其中60顆好球，被敲5支安打、3次保送，失1分，拿下勝投。劉予承、王鏡銘先後登板。比賽進行到7局下，晚間9點11分，北部地區突然發生地震，球場越搖越晃，主審喊暫停。恢復比賽後，王鏡銘冷靜三振陳子豪，發揮老將本色演出3上3下。

獅隊2局上突破龍隊先發投手艾璞樂，林子豪、林祖傑接連擊出安打，朱迦恩挨觸身球保送形成滿壘，陳重羽擊出滾地球帶回1分，並靠野手選擇上壘。

3局上，蘇智傑敲出左外野二壘打，林安可再補上安打推進，潘傑楷隨後擊出滾地球，送回第2分。龍隊3局下展開反攻，郭天信、李凱威連續安打，吉力吉撈選到保送，陳子豪擊出滾地球追回1分。

6局上，林安可獲保送，潘傑楷、林祖傑接連安打再下一城，陳重羽適時安打追加2分，單局攻下3分，將比分擴大至5比1。

6局下，張政禹、蔣少宏、曾聖安連續選到保送，郭天信擊出右外野高飛犧牲打，龍隊追回1分，縮小為2比5。

統一獅全場8支安打，陳重羽1安打貢獻3打點，林祖傑2安打貢獻1打點。

獅隊目前確定的洋投有新洋投獅帝芬、防禦率王飛力獅，還有另個兩名額，在831大限到來前，本周預計布雷克、蒙德茲與奧德銳各一場先發，餅總27日賽前表示，不是期末考，是戰力選擇，讓他們本周投完，最後一天再做決定。