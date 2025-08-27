運動雲

>

陳重羽3打點斷龍3連勝！蒙德茲期末考奪勝投　王鏡銘地震飆K

▲▼中職陳重羽。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅27日作客天母味全龍主場，陳重羽單場貢獻3打點，獲選MVP；洋投蒙德茲在「831洋將大限」前的最後一戰繳出投5局失1分奪勝。王鏡銘則在地震中三振陳子豪，牛棚群穩健守成，最終獅隊以5比2獲勝，阻斷龍隊3連勝。

洋投蒙德茲在大限前最後一戰投5局，用了96球，其中60顆好球，被敲5支安打、3次保送，失1分，拿下勝投。劉予承、王鏡銘先後登板。比賽進行到7局下，晚間9點11分，北部地區突然發生地震，球場越搖越晃，主審喊暫停。恢復比賽後，王鏡銘冷靜三振陳子豪，發揮老將本色演出3上3下。

獅隊2局上突破龍隊先發投手艾璞樂，林子豪、林祖傑接連擊出安打，朱迦恩挨觸身球保送形成滿壘，陳重羽擊出滾地球帶回1分，並靠野手選擇上壘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3局上，蘇智傑敲出左外野二壘打，林安可再補上安打推進，潘傑楷隨後擊出滾地球，送回第2分。龍隊3局下展開反攻，郭天信、李凱威連續安打，吉力吉撈選到保送，陳子豪擊出滾地球追回1分。

6局上，林安可獲保送，潘傑楷、林祖傑接連安打再下一城，陳重羽適時安打追加2分，單局攻下3分，將比分擴大至5比1。

6局下，張政禹、蔣少宏、曾聖安連續選到保送，郭天信擊出右外野高飛犧牲打，龍隊追回1分，縮小為2比5。

統一獅全場8支安打，陳重羽1安打貢獻3打點，林祖傑2安打貢獻1打點。

獅隊目前確定的洋投有新洋投獅帝芬、防禦率王飛力獅，還有另個兩名額，在831大限到來前，本周預計布雷克、蒙德茲與奧德銳各一場先發，餅總27日賽前表示，不是期末考，是戰力選擇，讓他們本周投完，最後一天再做決定。

關鍵字： 棒球統一獅味全龍洋投MVP

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

《你朝我的方向走來》歌詞成真！啾啾中場熱舞走向陳晨威　掀網友暴動

最新MVP預測：美聯MVP榜新王者誕生　國聯大谷翔平一枝獨秀

最新MVP預測：美聯MVP榜新王者誕生　國聯大谷翔平一枝獨秀

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

「臭俗辣」風波後桃猿登門拜訪台南Josh　化解爭議強調歡迎所有人

門沒關送壘包　張育成追球誤踩死球區苦笑：靠不住、靠不住啊！

門沒關送壘包　張育成追球誤踩死球區苦笑：靠不住、靠不住啊！

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門新聞

快訊／行政院正式確定！　運動部部長就是李洋

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

「地震！」悍將失誤瞬間警報大響　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

快訊／李洋正式接任運動部長　喊話專業領航、落實6大重點

後勁拋洋將兩條款議題　伍鐸受惠者身分、曾遇挖角親吐看法

快訊／李洋將接任首任部長　運動部「三本柱」正式成型

讀者回應

﻿

熱門新聞

1正式確定　運動部部長就是李洋

2快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

3失誤同時地震　洪總聽見球迷喊還嚇一跳

4李洋正式接任運動部長　喊話專業領航

5伍鐸受惠又遇挖角　親談洋將兩條款

最新新聞

130歲最年輕部長　李洋掌運動部考驗大

2陳子豪無感地震　陳重羽喊有！很大

3831前考察蒙德茲！林岳平：還可以接受

4投手戰！洪總點出江承諺好投關鍵

5李博登穩定成球隊軍心支柱

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

元老龍迷蔣萬安開球　喊話球迷相約大巨蛋

【超夢幻組合❤】V帥氣開球！同框大谷翔平 球迷嗨到尖叫XD

開箱 #大巨蛋！台灣最頂級棒球場終於來了！

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366