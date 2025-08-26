Netflix拿下2026年WBC日本獨家轉播！收視格局迎來大轉變

▲經典賽日本隊 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）將首度登上Netflix！大聯盟（MLB）26日宣布，與Netflix簽署獨家合作協議，2026年第6屆WBC日本地區所有47場比賽，將由Netflix獨家直播與隨選重播。這也意味著，過去5屆都在在無線電視播出的WBC，2026 年起將無法在電視收看。

上一屆（2023年）經典賽，日本由無線電視與Prime Video共同轉播。決賽日本對美國一戰，在平日早晨竟繳出關東地區42.4%的超高平均收視率，7場日本隊比賽場場破40%，全日本約有75%人口透過不同管道收看，掀起全民狂熱。

然而，WBC轉播權費用逐屆飆升，據傳2023年的權利金已達2017年的近3倍、約30億日圓。賽後便傳出無線電視恐難再負擔的聲音。本屆（2026年）權利金更是水漲船高，最終由資金雄厚、長期深耕原創影視的Netflix拿下日本地區獨家轉播權。

MLB副主席賈登（Noah Garden）表示，此舉展現WBC全球熱度持續攀升，Netflix已在全球多場體育直播中展現成功，這次合作將讓日本球迷以更貼近生活的方式享受賽事。Netflix日本區副總裁坂本嘉田則說，平台遍布日本千萬家庭，將提供球迷「隨時、隨地、用任何裝置」觀賽的全新體驗。

MLB Players, Inc.總裁克普蘭（Evan Kaplan）也指出，日本球迷長期展現對國際棒球的熱情，WBC是最獨特的舞台之一，頂尖球員為國家榮譽而戰，這份媒體合作將讓日本球迷更直接感受比賽張力與球員投入。

2026年WBC將於3月5、6日開幕，20支球隊分組在東京、聖胡安、休士頓、邁阿密開打。上屆冠軍日本隊由大谷翔平領軍，在決賽三振MLB隊友楚奧特（Mike Trout），成功奪下隊史第3冠，2026年將挑戰衛冕。