國王不急著交易射手蒙克清空間　美媒：仍考慮簽下前MVP衛少

▲衛斯布魯克目前仍是自由球員，國王對他保持興趣。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

前年度MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）至今未找到新東家，根據NBA名記者史坦（Marc Stein）的最新報導，國王依舊對他「保持興趣」，將他視為自由市場補強選項，原本沙加緬度考慮交易後場球員替衛少清出空間，但現在更傾向透過其他方式，並未積極推動射手蒙克（Malik Monk）的交易談判。

國王的後場已顯得擁擠，原因是7月透過先簽後換從活塞補進「德國軟豆」施洛德（Dennis Schröder）。沙加緬度當地媒體《ABC 10》上個月底曾報導，國王與衛少「彼此有興趣」，但球隊當時仍在嘗試交易掉蒙克等後衛，以便空出後場名額。

▲NBA名記者史坦爆料，國王並未急於交易蒙克。（圖／達志影像／美聯社）

名記者史坦近日更新消息，他指出國王如今更傾向透過其他方式，為衛少創造輪替角色，而非直接送走蒙克，他們依舊將衛少視為潛在補強選項。

蒙克上季繳出生涯代表作，場均17.2分創新高，但投籃命中率（43.9%）與三分命中率（32.5%）皆下滑，是他加盟國王3年來新低。他2024年與國王簽下4年7800萬美元的合約還剩3年，包含2027-28賽季價值2160萬美元的球員選項。

衛少今夏則是拒絕執行價值400萬美元的球員選項後成為自由球員，上季在金塊場均能砍13.3分、6.1助攻與4.9籃板，投籃命中率44.9%。雖然生涯累積203次大三元、9度入選全明星賽，但隨著即將在11月滿37歲，市場行情已大不如前。

▲衛斯布魯克至今未找到新東家，傳出僅國王對他有興趣。（圖／達志影像／美聯社）