29年重返榮耀！台灣世界少棒聯盟接手後威廉波特首冠　返台時間曝

▲台灣睽違29年威廉波特奪冠（圖／達志影像／美聯社）

▲東園國小威廉波特少棒賽奪冠。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

臺北市東園國小代表亞太區出征世界少棒聯盟（LLB）威廉波特世界少棒錦標賽，在冠軍戰以7：0擊敗美國組冠軍隊，勇奪臺灣自2003年重返威廉波特後首座世界冠軍。這同時也是自1996年高雄市復興國小奪下第17座冠軍以來，臺灣相隔29年再度捧回世界冠軍錦旗，更是台灣世界少棒聯盟自2022年接手臺灣區會務以來的首座世界冠軍，意義非凡。

東園國小少棒隊將搭乘聯合航空UA871班機，於8月30日晚間6點45分返抵臺灣，屆時預料將有大批親友團前往接機，共同迎接這面久違的冠軍錦旗。

東園國小一路從國內選拔賽「中華電信謝國城盃少棒錦標賽」出線，再於亞太區資格賽突圍，進軍世界賽後連克墨西哥、阿魯巴與委內瑞拉。國際組冠軍戰再度對上加勒比海勁旅阿魯巴，靠著投手群的穩健壓制，以1：0險勝，成功晉級世界冠軍戰。

冠軍戰中，王牌林晉擇與陳啟盛聯手壓制美國組冠軍內華達州代表隊，聯手完封對手，最終以7：0收下勝利，不僅奪下睽違29年的世界冠軍，也締造本屆賽事中華隊的第4場完封勝。

台灣世界少棒聯盟也在第一時間向賴敏男總教練率領的團隊表達祝賀。理事長黃英華表示：「恭喜東園國小奪下世界冠軍！這群優秀的孩子展現出強大團結力與抗壓性，讓這座冠軍格外珍貴。這也是本會接手會務以來的第一座世界冠軍，具有重要意義。感謝教練團辛勤付出，也謝謝中華電信自本會承接賽務以來持續支持冠名國內選拔賽，讓比賽得以順利舉辦，並讓遠在台灣的我們透過轉播欣賞到如此精采的比賽。」

▲▼東園國小威廉波特少棒賽奪冠。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

▲東園國小威廉波特少棒賽奪冠。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

