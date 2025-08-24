運動雲

「臭俗辣！」桃猿應援團長失言　向台南Josh致歉了

▲台南Josh。（圖／翻攝自台南Josh YouTube頻道、胡冠辰攝）。

▲台南Josh。（圖／翻攝自台南Josh YouTube頻道、胡冠辰攝）。

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿24日對戰統一獅的比賽於桃園棒球場激烈進行，場內卻因一段應援團長對知名棒球YouTuber「台南Josh」的失言影片造成炎上，引發球迷熱烈討論與關注。

今天台南Josh特地穿著球衣到桃園內野觀賽，因私人行程因素提前離席，樂天桃猿官方應援團長阿杰隨後在現場發言時提到：「我們就是要找這一位（指台南Josh），因為他穿統一獅的球衣，我剛剛接收到訊息，他知道我要Cue他，所以他跑掉了，俗稱臭俗辣，我們今天這種分數（當時桃猿0比6落後）就是他害的。」

此言一出，立刻引發球迷及網友熱議，影片迅速在社群平台發酵，面對輿論壓力，樂天桃猿應援團長賽後散場時出面滅火，公開致歉並澄清：「想說讓大家情緒當中可以再更活潑一點，並沒有什麼壞意，真的很抱歉讓大家不開心。」

他特別向台南Josh道歉，表示自己當下只是想激勵大家，隨後他也邀請台南Josh未來到樂天桃園球場一起跳舞，盼球迷不要再介意此次事件。

現場不少樂天支持者也力挺團長，有球迷喊話「不要抱歉，沒關係」，氛圍一度尷尬。

值得一提的是，失言不久後，台南Josh得知後也在社群平台發文回應：「這個嘛…球場內的影片我有看到了，我不知道他要cue我，我也不認識他，我是今天賽前在桃園球場有工作，謝謝下午現場球迷的親切幫忙，工作很順利完成了，然後明天還有其他事情要忙，賽前工作結束我就要先趕回台南了，所以這個我也沒空再水一片了；球衣是我賽前在商品部自己買的，灰色那件真的不錯看，不能穿就送給第一個留言說想要球衣的球迷吧。」

