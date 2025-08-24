桃猿仰賴全隊戰力衝刺下半季　古久保：不急著催陳晨威復出

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿近期戰績扶搖直上，總教練古久保健二在24日賽前受訪時，針對球隊主力外野手陳晨威的傷勢、年輕球員表現，以及下半季洋將戰力做出說明；他強調球隊雖然不急於催促主力復出，但任何傷兵缺陣，對整體戰力仍是一定程度的消耗。

古久保透露，陳晨威目前仍在休養，預計下週就能恢復到百分之百狀態，由於近期球隊戰績保持不錯，教練團並未急於推他回到場上；「他其實已經休快一個禮拜了，對球隊來說，每個受傷的選手都是戰力上的減分，」但古久保也強調球隊仍以球員身體健康為重。

談到這兩年主力選手屢次因傷缺陣，古久保坦言，教練團一直都有預想方案：「不管是一軍、二軍，大家都是戰力的一部分，如果主力選手無法上場，替補選手必須把握住這次機會，無論打擊、守備或跑壘，都要把能力發揮到最大。」

他也指出，年輕球員雖有亮眼表現，但要說完全適應一軍強度還言之過早，「更重要的是整體力量去cover整支球隊。」

近期李勛傑打擊狀況回升，這週不僅有開轟，昨天也有雙安、打點的表現，古久保認為，這是自信心逐漸提升的體現，但仍需持續累積經驗，「希望他每一場比賽都有學習，而不是今天打得很好，下一場又失常，要在每一次出賽中慢慢成長。」

至於下半季各隊洋將補強競爭激烈，古久保最後提及，球隊先前也已進行補強，但更關鍵的是現有投手群的穩定，「現威能帝、魔神樂、波賽樂這三位洋投最近表現都相當穩定，不過這方面現在不能下定論，因為後續仍有許多變數存在。」