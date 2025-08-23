▲「以結果為主 心態調整最關鍵」 味全龍郭嚴文談本季代打角色。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新莊報導

味全龍資深球星郭嚴文在8月歸隊後，多以代打身份上場，他在23日賽前受訪時坦言，代打的角色與先發確實不同，但他更重視的是「結果」，並強調心態與觀察投手的重要性。

「代打我覺得就是要以結果論為準，就算揮擊的狀況不太好，但每次代打還是要以結果論為主，」郭嚴文表示，「就是儘量不要出局，如果有機會代打，一定是那種關鍵時刻、壘上有人的時候，所以我覺得結果比較重要。」

談到代打與先發的準備差異，他透露自己會在比賽過程中持續維持身體狀態：「就是每一局都去讓自己身體動一下，就像在守備一樣，但感覺還是不太一樣；雖然之前幾年也有以代打為主的時候，但還是要慢慢學習，因為投手不固定，也不是說沒辦法掌握，就是要盡量把握每一顆球，去預測他大概會投什麼球，不管是不是失投球，都要試著去掌握。」

隨著賽季進入後段，調整更顯關鍵，郭嚴文最後指出，自己並未刻意改變訓練方式，而是把重心放在心態與投手研究：「打一個打席最大的準備還是心態吧，而且要去了解後援或中繼投手的配球習慣、投球類型、投球形態，甚至是他的個性，就像他們也會研究我，覺得我可能某些球會出棒，所以雙方都是要去想對方會用什麼策略對付自己。」