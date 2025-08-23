運動雲

鳥谷敬有望來台客座教練？　林威助：時間允許會安排

▲鳥谷敬有望來台客座教練？　林威助：時間允許會安排。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新莊報導

富邦悍將23日舉辦「虎道同盟」主題日活動，特別邀請前阪神虎球星鳥谷敬來台開球，與昔日隊友、現任球團副領隊林威助重逢；林威助受訪時透露，雙方已談及客座教練計畫，若時間允許，鳥谷有望來台協助指導。

曾與鳥谷敬在阪神虎共事多年的林威助，回憶起兩人當時在休息室就坐在彼此身旁，「平常球迷看到的感覺都覺得他酷酷的，但是他在休息室的感覺是又不一樣的狀況，」林威助笑說。

隨後林威助話鋒一轉，「但是我覺得他是一個對自己要求非常高的選手，那要有一個強壯的身體，強大的心理，才有辦法持續一直從第一局到比賽結束，然後創造紀錄這樣子。」

接著林威助透露，鳥谷對身體保養極為講究，尤其注重營養與訓練節奏，「每一餐之後他都會補充大量營養品，」即便是例行訓練結束後，鳥谷仍會額外安排重量訓練，林威助笑說：「我問他為什麼練這麼多重量？他說，重量訓練是他最放鬆的時刻。」

談到未來是否有機會邀請鳥谷來台擔任教練，林威助表示雙方已有初步討論，「他說如果時間允許的話就會來，或許一兩周的時間。」

活動當天，現場吸引大批阪神虎與林威助的球迷前來觀戰，許多球迷穿著舊阪神球衣入場支持，林威助最後感性的表示「真的很感動，回到台灣已經十幾年了，沒想到還有球迷記得我在阪神的時期，看到那些真的很感動。」

關鍵字： 林威助鳥谷敬富邦悍將中華職棒

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

