豊暐蹲捕逐漸展現穩定性　陳金鋒：不是只看今年 而是長遠發展

▲▼中職富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中職富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／新莊報導

富邦悍將近期斬獲2連勝，其中捕手豊暐扮演關鍵角色，先發蹲捕皆助隊拿下勝利；總教練陳金鋒今（23日）賽前受訪表示，豊暐在場上對投手的引導展現穩定性，未來若能持續累積經驗，將是球隊長遠布局中的重要一環。

「豊暐蹲捕這方面是不錯，但還需要更多學習與經驗的累積，」陳金鋒坦言，球隊不僅看重今年的貢獻，更期待他在未來能成為可倚重的捕手。

談到昨日比賽8局下半，豊暐面對得點圈機會敲出2分打點安打，為球隊鎖定勝局，陳金鋒透露，當時沒有考慮代打，是基於比賽情勢與對豊暐打擊穩定性的信任。

「當下我們領先，而且豊暐的打擊算比較穩定，投手引導也做得不錯，」陳金鋒指出，在捕手人手有限的情況下，若提早更動，後續萬一發生變數會相對麻煩，因此選擇信任豊暐，而他也回報了這份信任。

外野方面，悍將另一位主力申皓瑋仍在傷後復原中，雖然尚未明確回歸時間表，但陳金鋒透露恢復狀況不錯，有機會下週重回戰線，不過是否先從二軍實戰起步，仍需視近日練習與對戰投手的感覺而定。

「他的狀況算良好，但還是要看練習與實戰對投手的狀況如何，防護員那邊會安排，」陳金鋒最後說。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒豊暐

