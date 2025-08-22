運動雲

張進德竟是生涯首盜連自己都笑了：沒出局就是貢獻

▲▼ 張進德。（圖／富邦悍將提供）

▲張進德。（圖／富邦悍將提供）

文／中央社

中職富邦悍將張進德在20日跑出中職6個球季以來生涯首盜，他今天笑說，沒有在壘上出局就是最好的貢獻，很開心能盜壘成功，也提到弟弟張育成上壘後，會想辦法延續攻勢。

富邦悍將20日與樂天桃猿隊交手的賽事，5局上張育成、張進德敲安打後，張進德順利盜上二壘，這是他中職生涯6個球季以來首盜。

張進德今天表示，當時是教練下了暗號，被問到教練團是否常對他下盜壘暗號，他說：「以前打者都是有打出去，這次剛好有機會，而且難得有Safe，我知道我沒有速度。」

順利盜上二壘後，張進德也說：「很開心有貢獻，沒有死在那裡就是好的貢獻，這次盜壘可遇不可求，但我也會好好研究投手節奏、抓時間點，畢竟對我來說盜壘不是速度、是技巧。」

至於當下是否有想拔壘包紀念，張進德笑說：「不要影響比賽節奏。」 跑出生涯首盜後，張進德提到，弟弟張育成及學弟董子恩一直笑他，張進德說：「因為我喜歡跟子恩講他跑很慢，這次換他笑我了。」張進德還回憶，自己在國小、國中時都是打第1棒，「因為以前比較苗條。」

「張家兄弟」張育成、張進德在20日分別打第3及第4棒，張育成上場前哥哥張進德都會特別喊「弟加油」。張進德說：「我都會喊加油，但我以為他沒有聽到、他很專注。」

張進德也透露，只要張育成有上壘，「我就會想辦法延續，他是有速度的，想盡辦法推進壘包。」

