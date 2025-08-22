林家鋐家鄉扛首轟獻給家人！「洪總嚴格」助自己進步

▲林家鋐 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹內野手林家鋐20日在台東主場對戰味全龍，4局下從洋投艾璞樂手中轟出生涯首支全壘打，幫助球隊逆轉超前，最終以7：4拿下勝利。23歲的他在家鄉締造紀錄，臉上止不住笑容，「真的很開心也很驚喜，剛好這一轟讓比數超前。」他也想把這一轟獻給家人。

林家鋐雖然成長於高雄，三級棒球都在當地發展，但父親是台東人，童年時常隨家人過年返鄉探親。他回憶，以前大專盃時期也曾在台東比賽，如今在職棒舞台擊出生涯首發全壘打這一棒。美中不足的是，家人未能在現場見證。

林家鋐高中畢業時曾投入2020年選秀，卻沒有獲選，之後選擇進入台體大歷練，直到2022年才以第7輪被雄鷹挑中。他坦言，落選經驗讓自己更清楚不足之處，「高中那次其實也沒有期待，大學就是努力累積經驗，讓自己成熟一點再挑戰。」

開季至今，林家鋐認為盜壘與跑壘是進步最多的地方。打擊方面，他說，「有比以前穩定一些，但還有很多細節要加強，一點一點修正。」

至於守備端，林家鋐認為，在學長吳念庭的帶領下，確實安心許多，「他會提醒我站位、細節，也會鼓勵我要放輕鬆。」

談到總教練洪一中，林家鋐笑說，其實洪總真的很嚴格，但也從中獲得正面能量，「他也不會給我們太大壓力，就是提醒我們，不好就繼續練。」

雄鷹近期豪取4連勝，下半季戰績排名第二，林家鋐直言，大家都有進步，「相信我們可以完成今年目標，一步一步來，往正確的方向前進！」