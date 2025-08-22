運動雲

宋成文、姜白虎有望年底挑戰大聯盟　美球探評估潛力與隱憂

▲亞運韓國隊姜白虎。（圖／記者林敬旻攝）

▲姜白虎。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

韓國職棒2名強打宋成文、姜白虎預計在本季結束後叩關美國職棒大聯盟，其中宋成文將透過入札制度，姜白虎則有機會以自由球員身份直接與大聯盟球隊簽約。根據美國球探分析，2人皆具一定潛力，但合約條件與守備定位將成關鍵變數。

12強韓國隊隊長宋成文8月初與母隊Kiwoom英雄簽下6年總額120億韓元（約2.6億台幣）合約，但保留入札挑戰條款。宋成文日前表態，將於球季結束後透過入札制度爭取赴美合約，並透露目前已有2支MLB球隊實地派員觀察。

1名美聯東區球探指出，儘管宋成文具備穩定打擊能力，但他與Kiwoom英雄的長約反而會讓大聯盟球隊在談判中卻步，「若條件談不攏，他仍可選擇留在韓國，對大聯盟球隊而言談判空間相對狹窄。」

該球探也分析，小城市球隊、急需二壘戰力的球隊仍有可能出手，但預期難以獲得千萬美元以上的報價。此外，若只收到小聯盟合約邀請，宋成文也表態不會接受，都提升了簽約門檻。

另1名國聯西區的球探則認為，「（宋成文）目前的操作給人一種『探風聲』的感覺，大聯盟球隊可能會對其持保留態度。」

宋成文去年賽季打出打擊率0.340、19轟、104打點，今年則已完成20轟、20盜成就；截至8月21日為止打擊率0.308、21轟、71打點、OPS 0.895。

姜白虎方面，雖未正式宣佈挑戰大聯盟，但他4月時已與美國經紀公司簽約。多家美媒皆點名他為大聯盟球隊潛在目標，強調其為左打長打型選手，可勝任一壘、指定打擊與第3捕手，特別點出他曾為選秀狀元、韓職生涯打擊率超過3成。

國聯西區球探指出姜白虎「有強烈赴美意願」，且認為其成功機率不低，但獲得大合約難度較高，很可能是2年或1+1形式的短約。

而美聯東區球探則認為姜白虎因守備位置不明確，不利於球隊定位與長期規劃，對旅美之路恐造成阻礙，「若他有穩定守備位置，他甚至比宋成文更具潛力，不過近年他受到肩傷與爆發力下滑影響，加上守位未明，部分球隊可能會有所遲疑。」對此，國聯西區球探持相反看法，「若球隊看中其攻擊火力，守位可後續調整。」

姜白虎2024年打出打擊率0.289、26轟、96打點、OPS 0.840的亮眼成績；今年因傷只出賽62場，打擊率0.256、11轟、44打點、OPS 0.794。截至目前主要以指定打擊身份出賽。

