湖人該網羅前勇士冠軍威金斯？　專家：具備洛城急需3D特質

記者游郁香／綜合報導

湖人今夏補進狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）和前年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart），並與未來門面唐西奇（Luka Doncic）達成3年1.65億美元的延長合約，補強操作大致完成。不過洛城專欄作家尤爾布蘭（Cem Yolbulan）建議，紫金軍團再出手網羅目前效力熱火的前鋒威金斯（Andrew Wiggins）。

威金斯2014年以NBA選秀狀元之姿被騎士選中，未曾替克里夫蘭出賽便被交易至灰狼，在明尼蘇達度過前5年半的生涯。雖然他的發展未能完全符合「狀元郎」的期待，仍是一名可靠的戰力。他在2015年獲選年度最佳新秀，2021-22賽季入選全明星賽，更在2022年NBA總決賽扮演關鍵角色，幫助勇士擊敗塞爾提克奪冠，留下高光時刻。

威金斯上季作為交易包裹的一部分被送往熱火，頂替「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的空缺，但他似乎未在邁阿密長期的藍圖中，今年夏天更頻繁傳出被擺上交易貨架。

▲湖人補強傳聞再起，外媒點名威金斯是最佳人選。（圖／達志影像／美聯社）

《LA Sports Hub》專欄作家尤爾布蘭直言，湖人應該積極爭取這位攻守兼備的前鋒，「他能立即成為湖人最強的外圍防守者，每場比賽承擔最艱難的防守任務。他具備湖人急需的3D特質，而且比典型的3D球員有更多持球進攻的能力。」

唐西奇的存在確保了湖人的進攻引擎，但想在季後賽衝擊總冠軍，洛城仍需能夠鎖住對手主將火力的防守悍將。

2022年總冠軍賽中，威金斯成功限制綠衫軍一哥塔圖（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown），同時繳出場均18分、4.5籃板、2.6助攻的數據，證明他並非只具防守價值，也能在進攻端帶來火力。

考量到威金斯的交易價碼可能不像其他頂級球星那麼高昂，若熱火決定放手，洛杉磯可能成為他最具吸引力的下一站。

▲威金斯2022年幫助勇士奪冠，專欄作家建議湖人出手網羅。（圖／達志影像／美聯社）