大谷翔平進化成「全新投手」　三大關鍵改變震撼聯盟

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

今年重返二刀流巔峰的大谷翔平，在投手丘上的表現讓人再度見識到他的兇猛威力；近期2場先發，他僅用8.1局就飆出15次三振，本季至今累積23.1局送出32K，證明投手大谷依舊是聯盟最具威脅的存在；不過與過去相比，2025年的大谷，已經蛻變成另一種型態的投手，在道奇展現出與天使時期截然不同的姿態，以下三大改變格外引人注目。

Shohei Ohtani, original NPB windup vs. new MLB windup



(He's never pitched with a full windup in MLB until now) pic.twitter.com/u8l0ohDfvM [廣告]請繼續往下閱讀... June 17, 2025

一、速球全面升級 均速創生涯新高

大谷今年的四縫線速球均速達到98.2英哩，不僅刷新生涯紀錄，更躋身本季先發投手前5；值得注意的是，他才剛從手肘手術復出，卻立刻投出比術前更快的速球。

63%的速球突破98mph，31%超過99mph，甚至有10%衝上100mph；6月28日對皇家一戰，大谷更投出101.7mph的火球，成為生涯最快。

與2018年Tommy John手術後的緩慢恢復不同，大谷這一次幾乎立即進入巔峰狀態，加上改以完整投球預備動作，他的速球轉速也提升至2435rpm，首次超越聯盟平均，成為高效三振武器。

二、指叉淡出舞台 專攻左打者

昔日大谷的代表球種：指叉球，如今使用率大幅下降，僅剩4%左右，且幾乎只用於左打者；原因包括控球穩定度不足，以及道奇對其球路進行調整：現在指叉球橫向移動超過14吋，是以往的兩倍以上。

出手角度降低，與速球、橫掃曲球更一致，使球路偏向橫向；這種變化雖對左打效果絕佳（往外角飄移），卻容易跑進右打的擊球區，因此被刻意限制使用。

Shohei Ohtani, Ridiculous 91mph Splitter. pic.twitter.com/YC0j9Snrvl — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 14, 2025

三、滑球成為新「終結武器」

取代指叉球位置的，是大谷強化後的滑球，與滑曲球不同，這顆傳統滑球出手更快、變化更急：均速87.6mph，下墜比聯盟平均多出2吋。

2025年使用率提升至11%，揮空率高達57%，創下大谷生涯最高，這顆滑球讓大谷在對左打時更具壓制力，也大幅減輕橫掃曲球的負擔，成為他新的三振保證。

從速球火力全開，到指叉球轉型，再到滑球接班，大谷翔平再次展現他作為投手的「快速進化能力」；他總能隨時在武器庫中加入新球路，正如當年引入卡特球、伸卡球，如今則是滑球成為壓箱寶。