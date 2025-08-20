運動雲

>

與隊友史密斯競爭國聯打擊王　佛里曼笑言：他今天3安很棒

▲▼道奇弗里曼、史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛里曼、史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇佛里曼（Freddie Freeman）今（20）日以「第4棒、一壘手」先發出賽，首打席便擊出二壘安打，全場貢獻2安打、1打點、2得分，賽後打擊率來到0.302，表現亮眼。被問到將與隊友史密斯（Will Smith）展開「打擊王爭奪」時，佛里曼立刻笑言，「他今天能敲出3安打真的很棒。」

這場比賽佛里曼擊出2支安打，讓他的打擊率提升至0.302，排名國聯第3，也達成了連4場安打、連2場至少雙安的佳績。而隊友史密斯則有3安打演出，打擊率由0.302升至0.308，暫居國聯打擊王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，邁阿密馬林魚的艾德華茲（Xavier Edwards）今日也敲出2安打，打擊率由0.302升到0.304，排名第2。國聯打擊率榜前3名中，有2位來自道奇。

與史密斯打擊率僅有0.006差距，佛里曼隨時有可能超車，對此他回答，「老實說，我完全沒想過這件事，通常這種話題應該出現在賽季更後半段吧，現在還太早了。」之後便笑言，「不過，史密斯今天能敲出3安打真的很棒。」

如果真的到了爭奪打擊王的時刻，會不會在比賽中關注大螢幕上的打擊率數據？佛里曼再次搖頭笑道，「不會想這些的，在這支球隊，去考慮個人成績並不是我們的作風。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇佛里曼史密斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人進攻無力1比5不敵教士

鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人進攻無力1比5不敵教士

大谷翔平轟44號「爆速彈」！單季120得分達成　道奇11比4大勝落磯

大谷翔平轟44號「爆速彈」！單季120得分達成　道奇11比4大勝落磯

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

快訊／PLG職籃震撼彈！　曾祥鈞簽複數年合約重返勇士

快訊／PLG職籃震撼彈！　曾祥鈞簽複數年合約重返勇士

李灝宇有望9月叩關大聯盟？外媒看好點出競爭關鍵優勢

李灝宇有望9月叩關大聯盟？外媒看好點出競爭關鍵優勢

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列

U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

熱門新聞

大谷翔平怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人進攻無力1比5不敵教士

大谷翔平轟44號「爆速彈」！單季120得分達成　道奇11比4大勝落磯

震撼！NBA五屆全明星控衛「牆哥」沃爾　正式宣佈退休高掛球鞋

鄧愷威為何再獲先發機會？ 教頭給出關鍵解釋

大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷怒摔護肘套　罕見火爆一幕掀熱議

2鄧愷威3.1局失3分吞敗　巨人1比5教士

3大谷轟44號爆速彈！道奇11比4大勝

4NBA「牆哥」沃爾　震撼宣布退役

5鄧愷威為何還能先發？ 教頭告訴你

最新新聞

1鄧愷威先發不保？梅爾文沒給答案

2與隊友史密斯競爭打擊王　佛里曼笑言

3U18最終名單！7名準職棒球員入列

4攻城獅新洋將來了　力獅正式加盟

5簡浩接夢想家主帥　9月引退賽戰領航猿

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

挨14安僅失1分！古久保讚陳冠宇神牽制+張閔勛關鍵引導

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

林泓育近5戰3度MVP：魔神樂表現比我還好耶　談張閔勛的價值

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366