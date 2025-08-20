與隊友史密斯競爭國聯打擊王　佛里曼笑言：他今天3安很棒

▲佛里曼、史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇佛里曼（Freddie Freeman）今（20）日以「第4棒、一壘手」先發出賽，首打席便擊出二壘安打，全場貢獻2安打、1打點、2得分，賽後打擊率來到0.302，表現亮眼。被問到將與隊友史密斯（Will Smith）展開「打擊王爭奪」時，佛里曼立刻笑言，「他今天能敲出3安打真的很棒。」

這場比賽佛里曼擊出2支安打，讓他的打擊率提升至0.302，排名國聯第3，也達成了連4場安打、連2場至少雙安的佳績。而隊友史密斯則有3安打演出，打擊率由0.302升至0.308，暫居國聯打擊王。

另外，邁阿密馬林魚的艾德華茲（Xavier Edwards）今日也敲出2安打，打擊率由0.302升到0.304，排名第2。國聯打擊率榜前3名中，有2位來自道奇。

與史密斯打擊率僅有0.006差距，佛里曼隨時有可能超車，對此他回答，「老實說，我完全沒想過這件事，通常這種話題應該出現在賽季更後半段吧，現在還太早了。」之後便笑言，「不過，史密斯今天能敲出3安打真的很棒。」

如果真的到了爭奪打擊王的時刻，會不會在比賽中關注大螢幕上的打擊率數據？佛里曼再次搖頭笑道，「不會想這些的，在這支球隊，去考慮個人成績並不是我們的作風。」