賴銘偉化身「搖滾宮主」　統一獅新莊「良緣神助宮」開唱

▲賴銘偉。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅年度最浪漫的「良緣神助宮」主題日，即將於8月30日至31日在新莊棒球場盛大登場！今年的「府城獅吼宮廟宇季」以月老為核心主題，結合愛情祝福與台灣在地信仰文化，邀請球迷在棒球場感受專屬浪漫緣分，將棒球熱情與傳統信仰巧妙融合。

活動第二天（8月31日）特別邀請搖滾歌手賴銘偉擔任賽前表演嘉賓。賴銘偉早期自《超級星光大道》出道，以充滿力量與感染力的嗓音著稱，同時身兼家族宮廟「廣澤宮」宮主，因此被樂迷暱稱為「搖滾宮主」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當天，賴銘偉將以震撼人心的搖滾嗓音演唱多首與廟宇信仰相關的經典歌曲，與統一獅「府城獅吼宮」廟宇季的精神完美契合，帶領球迷在熱血賽事前感受祝福與正能量。

除了賴銘偉的演出，本次活動融入多元宮廟元素，營造濃厚的傳統文化氛圍。球場外將布置宮廟風格裝飾，並規劃「獅王神轎創意DIY」與球場遶境活動；8月31日更邀請台南歌仔戲團「新吉義林歌劇團」現場演出，帶來特色歌仔戲表演。球迷可在場內參拜、拍照打卡，感受月老紅線牽起的緣分，也體驗棒球與信仰文化交織的氛圍。

今年七夕，就相約新莊棒球場，與統一獅一同在「良緣神助宮」迎接浪漫棒球日，感受愛與祝福的力量。