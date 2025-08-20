大谷翔平炸第44轟！刷新個人進度最速並列國聯全壘打王

SHOHEI OHTANI 453 FT FOR HR NO. 44



記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊的大谷翔平 今天作客洛磯的比賽中，以 「第一棒、指定打擊」 身分先發出賽，在第二打席轟出本季第44 號全壘打。這是他睽違 6 場比賽後再次開轟，目前在全壘打數上追平費城人外野手舒瓦伯（Kyle Schwarber），並列國聯全壘打王。

大谷再度展現他在「得意球場」的威力。洛磯的主場庫爾斯球場（Coors Field） 因海拔較高，被譽為「打者天堂」。 截至賽前，大谷在此球場的生涯18場比賽，繳出 打擊率 .397、6轟、18打點、OPS1.218的驚人成績。

今年6月，他就在這裡敲出日美職通算第300轟（當時是本季第27轟），該系列戰中共擊出2發全壘打。

此役首打席他擊出三壘側界外飛球出局。2局擊出全壘打。這一轟擊球初速高達115.9英里，擊球角度19度，，全壘打飛行距離達413英尺。

在球季第126場比賽就敲出第44轟，大谷依然維持著挑戰個人新高、甚至單季突破56發的步調。這比他2023年在第127場才達成44轟的進度更快，刷新生涯最速紀錄；相比去年以54轟奪下國聯全壘打王，如今足足提前了10場比賽完成。

道奇正為爭取國聯西區冠軍而奮戰，場場關鍵。大谷前一戰雖然擊出 2 支安打，但球隊最終仍吞下再見敗。 根據賽前數據，大谷本季已出賽123場，繳出打擊率 .285、43轟、81打點 的成績，另有118得分、長打率 .621、OPS 1.013，皆位居大聯盟第一。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）