柯瑞展開中國行！無人機燈光秀再現晚安慶祝　他直呼太瘋狂

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞（Steph Curry）近日展開中國行，首站重慶就讓他驚呼連連。當地特別準備盛大無人機燈光秀迎接這位NBA歷史三分球王，點亮整片夜空，再現他招牌的晚安慶祝，並拼出「重慶遇見柯瑞」字樣，令他感動直呼「太瘋狂了」。

▲勇士天王柯瑞展開中國行，重慶的無人機燈光秀再現晚安慶祝。（圖／翻攝自IG／stephencurry30）

「那場表演真的太瘋狂了，大概是我現在最喜歡的事。」柯瑞感性說道，「我們在全城舉辦籃球營和CurryCon，都很棒。但我最感激的是球迷帶來的熱情與能量，你能聽到大家盡情慶祝，與我一同分享這段旅程，真的太特別了。」他補充道，「我很興奮能回到這裡，能與大家一起慶祝，真的很酷。」

自2014年起，柯瑞便持續在中國推廣與Under Armour合作的Curry Brand，多年下來累積了龐大粉絲基礎。今年更首次把籃球營帶進中國，難怪當地會用如此盛大的專屬表演迎接這位傳奇射手。

在社群上，柯瑞分享自己與無人機燈光秀合影的畫面，並在Instagram寫下，「重慶，真是太棒了！Curry Brand中國行第一天活動滿檔，包含Curry Camp、Curry Con，還有許多難忘時刻。球迷從一開始就帶來驚人的能量，與城市領導人交流，也讓我們更了解這裡的特別之處。」

除了柯瑞，女籃新星佛德（Azzi Fudd）、小柯瑞（Seth Curry）以及首位簽約Curry Brand的中國球員朱正，也都參與這次巡迴活動。

▲勇士天王柯瑞展開中國行，舉行籃球訓練營。（圖／翻攝自IG／stephencurry30）