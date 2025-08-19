大谷翔平首打席敲安　洛磯轉播鬆口氣：就像敬遠！控制在場內就好

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平在科羅拉多州丹佛庫爾斯球場與洛磯隊交手，再度展現對該球場及對手的強勢表現。19日比賽首局，大谷首打席擊出右外野安打，即便是對手轉播也對他的打擊表示「安心」。

根據日媒《Full Count》報導，該局面為無人出局、1好球時，大谷擊中第二球指叉球，以高速打回右外野。洛磯轉播「Rockies TV」的解說、前大聯盟球員蘇利文（Cory Sullivan）笑著表示：「這算勝利了」。

播報員古德曼（Drew Goodman）也說：「只要能把他的打球控制在場內就好了，尤其想想他過去對洛磯的表現……對，這樣就可以了。」

大谷在庫爾斯球場的歷史成績極佳，此役賽前出賽17場打擊率0.391，擊出6支全壘打、17分打點，OPS1.232。對洛磯隊的31場比賽中，打擊率0.388，13支全壘打、32分打點，OPS1.247。

蘇利文表示：「我認為，這就像比賽一開始就敬遠了一樣。他的擊球速度達111英里。能在大聯盟以二刀流完成所有事，是每個人夢想的事情，他能做到一切。」

另一位曾效力西武獅、前洛磯球員史匹柏（Ryan Spilborghs）。斯則說：「看到他打球我都會笑。我認為他是這個星球上最棒的球員之一，我很榮幸能親眼見到他。」