運動雲

>

山本由伸7局挨轟錯失勝投　懊悔嘆「原本壓制得不錯」

▲▼道奇山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸7局挨轟錯失勝投。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇先發投手山本由伸今（19）日在客場對科羅拉多落磯登板，迎來27歲生日後的首場先發。此役他主投7局用103球，被敲4安打、失3分並送出6次三振，雖然一度取得勝投資格，但在第7局挨追平全壘打，最終無緣收下本季第11勝。道奇最終以3比4遭再見安打擊敗，中止近期3連勝。

山本賽後回顧第7局的追平轟，「在那之前其實壓制得不錯，那一球是偏高的二縫線，投得太甜，被打了出去。」語氣中難掩懊悔。至於面對27歲生日後的新階段，他笑著表示，「沒有特別想法，不過還是要保持新鮮感，繼續努力下去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

山本前次登板（12日對洛杉磯天使）僅投不滿5局便失6分，狀態不佳，但此役開局展現壓制力，先處理弗里曼（Tyler Freeman）投手前滾地球，再用曲球三振孟尼亞克（Mickey Moniak），並讓古德曼（Hunter Goodman）打成界外飛球出局，僅用13球完美收尾。第2局更連續用變化球解決托爾瓦（Ezequiel Tovar）與柏納貝爾（Warming Bernabel），展現投球好手感。

然而第3局靠大谷翔平適時安打取得2分領先後，山本卻出現亂流，先投出保送又被多伊爾（Brenton Doyle）、瑞特（Ryan Ritter）連續安打丟掉2分，比分被追平。所幸他迅速調整，連續在第4至第6局投出3上3下，道奇在6局上攻下1分，山本獲得勝投資格。

不料第7局出現轉折，山本1出局後面對托爾瓦，被炸裂右中外野追平陽春砲，當下他只能仰天苦笑。隨後他再度陷入2出局一、三壘有人危機，但最後迫使瑞特擊出游擊滾地球，成功避免進一步失分。

道奇前役擊敗聖地牙哥教士，完成龍頭攻防戰的橫掃，將分區差距擴大至2場，若此戰能再度取勝，且教士輸給舊金山巨人，球隊原本有機會提前點亮分區封王魔術數字34，然而最終在丹佛高原飲恨。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

大谷雙安！山本優質7局優質先發　道奇遭再見安打止對洛磯10連勝

大谷雙安！山本優質7局優質先發　道奇遭再見安打止對洛磯10連勝

昔DPOY將成湖人隱藏王牌？　比佛利：史馬特將打出驚人賽季

昔DPOY將成湖人隱藏王牌？　比佛利：史馬特將打出驚人賽季

「沒有他我早就下課了」　勇士教頭認全靠柯瑞延續執教生涯

「沒有他我早就下課了」　勇士教頭認全靠柯瑞延續執教生涯

內城第一人！U15葉幸福感謝大家送幸福　未來要打職棒照顧家人

內城第一人！U15葉幸福感謝大家送幸福　未來要打職棒照顧家人

直言打國家隊沒好處！八村壘再談批評籃協：只是希望日本更強

直言打國家隊沒好處！八村壘再談批評籃協：只是希望日本更強

【泰格與雪兒】獅子座女友

熱門新聞

U15巴基斯坦選手有力量缺訓練　盼辜仲諒協助來台打球挑戰中職

林威助披上「藍焰虎威」戰袍　悍將首次阪神虎聯名商品公開

味全龍8月底大巨蛋預售近8萬　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

39歲前馬刺冠軍射手宣布退休　史上唯一在NBA奪冠義大利人

U15胡冠威飆147被注意到了！日本投教點名：20號還沒登板

大谷雙安！山本優質7局優質先發　道奇遭再見安打止對洛磯10連勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1巴基斯坦盼辜仲諒協助來台打球挑戰職棒

2林威助披上「藍焰虎威」戰袍

3味全龍8月底攜手達美樂　盧廣仲、動力火車等5組藝人獻唱

439歲前馬刺冠軍射手宣布退休

5U15胡冠威飆147被日本注意到了！

最新新聞

1TPVL桃園雲豹飛將成立專屬啦啦隊

2山本由伸嘗試「新配球」組合收成效

3橫山溫大天生左手缺陷演出超美技

4道奇錯失魔術數字　羅伯斯：本該贏下

5西語老師「致命掉球」　羅伯斯緩頰

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

李珠珢、南珉貞騎軍旗惹議　被制止下跪道歉：不會再犯

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366