山本由伸7局挨轟錯失勝投　懊悔嘆「原本壓制得不錯」

▲山本由伸7局挨轟錯失勝投。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇先發投手山本由伸今（19）日在客場對科羅拉多落磯登板，迎來27歲生日後的首場先發。此役他主投7局用103球，被敲4安打、失3分並送出6次三振，雖然一度取得勝投資格，但在第7局挨追平全壘打，最終無緣收下本季第11勝。道奇最終以3比4遭再見安打擊敗，中止近期3連勝。

山本賽後回顧第7局的追平轟，「在那之前其實壓制得不錯，那一球是偏高的二縫線，投得太甜，被打了出去。」語氣中難掩懊悔。至於面對27歲生日後的新階段，他笑著表示，「沒有特別想法，不過還是要保持新鮮感，繼續努力下去。」

山本前次登板（12日對洛杉磯天使）僅投不滿5局便失6分，狀態不佳，但此役開局展現壓制力，先處理弗里曼（Tyler Freeman）投手前滾地球，再用曲球三振孟尼亞克（Mickey Moniak），並讓古德曼（Hunter Goodman）打成界外飛球出局，僅用13球完美收尾。第2局更連續用變化球解決托爾瓦（Ezequiel Tovar）與柏納貝爾（Warming Bernabel），展現投球好手感。

然而第3局靠大谷翔平適時安打取得2分領先後，山本卻出現亂流，先投出保送又被多伊爾（Brenton Doyle）、瑞特（Ryan Ritter）連續安打丟掉2分，比分被追平。所幸他迅速調整，連續在第4至第6局投出3上3下，道奇在6局上攻下1分，山本獲得勝投資格。

Ryan Ritter ties it up after the leadoff walk by Kyle Karros pic.twitter.com/21t4VYkcH8 — DNVR Rockies (@DNVR_Rockies) August 19, 2025

不料第7局出現轉折，山本1出局後面對托爾瓦，被炸裂右中外野追平陽春砲，當下他只能仰天苦笑。隨後他再度陷入2出局一、三壘有人危機，但最後迫使瑞特擊出游擊滾地球，成功避免進一步失分。

Jonronazo de Ezequiel Tovar contra Yamomoto en el 7mo empata 3-3 Dodgers y Rockies. pic.twitter.com/DZ9sw5BMUi — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) August 19, 2025

道奇前役擊敗聖地牙哥教士，完成龍頭攻防戰的橫掃，將分區差距擴大至2場，若此戰能再度取勝，且教士輸給舊金山巨人，球隊原本有機會提前點亮分區封王魔術數字34，然而最終在丹佛高原飲恨。