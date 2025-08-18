運動雲

「芬蘭司機」24分鐘砍42分12籃板　歐錦賽熱身3戰2度飆破40分

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

猶他爵士前鋒「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）在歐洲籃球錦標賽熱身賽再度火力全開，僅出賽24分鐘便攻下42分，外帶12籃板、3阻攻，投籃17投10中，展現高效率的驚人表現。

這場比賽延續了他近期的火燙手感，在此之前，馬卡南已先後繳出31分、48分的演出，熱身賽3戰合計全部突破30分，2度超越40分大關，休賽季狀態調整相當出色。

爵士今年休賽季經歷多項變動，選秀會上以首輪籤挑中來自羅格斯大學的體能怪貝利（Ace Bailey），並補進佛羅里達大學主力後衛克雷頓（Walter Clayton Jr.）；不過，球隊同時也失去關鍵戰力，克拉克森（Jordan Clarkson）透過自由市場轉戰紐約尼克，柯林斯（John Collins）則被交易至洛杉磯快艇，成員組成變得更年輕化。

外界原本認為馬卡南可能會成為交易市場上的熱門人選，包括勇士等強權曾傳出興趣，但他至今仍留在爵士，持續扮演球隊的進攻核心。隨著新賽季將於10月底主場迎戰快艇揭幕，馬卡南將成為球隊能否突破的關鍵。

▲▼爵士「芬蘭司機」馬卡南、勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬卡南（右）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA猶他爵士馬卡南歐錦賽

讀者回應

﻿

