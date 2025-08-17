運動雲

「我們板凳深度這麼強」　張志豪睽違兩個月升一軍有體悟　

▲張志豪。（圖／記者楊舒帆攝）



記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟老將張志豪16日現身大巨蛋，距離上一次在一軍出賽（6月18日）相隔近兩個月。重返一軍的他坦言，這段時間最大的體悟是「如何與身體狀況共處」。

從屏東園區回到大巨蛋，張志豪先談起二軍的調整情況：「天氣真的很熱，但也過得很充實。」他表示打擊狀況逐漸步入佳境，但具體調整方式不願透露，「算是商業機密吧，每位選手都會依照自己的方式與身體狀況去調整，我自己覺得調整得還不錯。」

38歲的張志豪本季至今僅在一軍出賽26場。談到身體狀況，他直言：「和往年相比差很多，需要在很多方面去調整。有些動作已經無法百分之百發揮，這幾個月都在嘗試調整，至於效果如何，就等在一軍比賽再來檢視。沒辦法自信地說每場都能打全壘打。」

提到「大師兄」林智勝久違的盜壘，張志豪也有所共鳴：「現在就是要看身體能負荷到什麼程度，再去做調整。身體會影響心理，心理也會反過來影響身體，這是我這幾個月很深的體悟。我也主動向恰哥（彭政閔）請教這方面的問題，我們聊了很多，不論場上或場下。」

前一戰中信兄弟即使更換主力陣容，仍演出大逆轉。張志豪也稱讚學弟們的競爭力：「一、二軍的學弟都有成長。我自己在二軍待了一段時間，可以知道為什麼板凳深度這麼強。有很好的農場系統，大家都很認真練習。。」

