道奇教士觸身球衝突後首碰頭　教士教頭不記仇：嗨！戴夫你好嗎？

▲席爾特（Mike Shildt）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

聖地牙哥教士16日（台灣時間）將與教士展開三連戰，國聯西區龍頭保衛戰格外受到矚目，前次交手觸身球爭議後首次碰頭，教士總教練席爾特（Mike Shildt）談及此事冷靜回應。

本季曾落後道奇多達9場勝差，但近期逆轉登上國聯西區首位。此次客場3連戰，排名第二的道奇僅落後1場勝差，不僅本周3連戰，接著23起兩隊還要在聖地牙哥再戰3場，將迎來關鍵的6連戰。雙方上一次交手（6月16日至19日）出現多達8次觸身球，大谷甚至兩度被認為是「報復性」觸身球，而且雙方總教練都被懲處，留下強烈的火藥味。

談到上次因觸身球引爆的爭議，希爾特冷靜回應：「我不知道別人怎麼想，但我只是來打球的。當然，競爭比賽會帶來情緒，但那是人之常情。老實說，我沒有太深入去想這些事。」

當被問到比賽前與道奇總教練羅伯斯交換先發名單時會怎麼做，他笑說：「就像『嗨，戴夫，你好嗎？』那樣吧。我不是會記仇的人，我重視的是一天一天去打球，並以尊重的態度對待他人。」

教士總教練席爾特對即將到來的龍頭大戰表示：「感覺很好。當然，排名真正重要的是例行賽最後一天，不過我們這段時間打得不錯，對目前的狀況也很滿意，很期待今晚的比賽。」教士目前正拉出5連勝氣勢。