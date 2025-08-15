運動雲

阿隆索253轟登大都會隊史全壘打王　獲贈「保命大禮」紀念

▲▼大都會阿隆索。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿隆索登大都會隊史全壘打王，獲贈大禮。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

紐約大都會一壘手阿隆索（Pete Alonso）在敲出隊史第253支全壘打，超越史卓貝瑞（Darryl Strawberry）成為隊史全壘打王後，收到了1輛全新的福特F-150皮卡車。

這位5度入選明星賽的強打，在主場花旗球場面對亞特蘭大勇士的比賽中敲出生涯第253轟，締造隊史紀錄，並率隊以13比5獲勝。

阿隆索去年休賽季經過漫長且一度陷入僵局的續約談判，最終留隊，當時外界普遍認為以他的火力和出賽耐久度，打破紀錄只是時間問題。

然而，當這發紀錄全壘打從本壘板飛向外野觀眾席時，全場仍為之沸騰。比賽結束後，福特為表彰他的成就，將一輛黑色F-150交到他手中，阿隆索難掩興奮，親自坐上車內，並透過球隊官方帳號分享喜悅。

阿隆索與福特早有合作關係，他也曾公開表示對這家汽車品牌的喜愛。2022年春訓期間，他遭遇嚴重車禍，座車翻覆後，曾稱福特車款的安全設計是讓他生還的重要原因。如今，這輛新車成為他職業生涯另一個難忘的象徵。

史卓貝瑞的隊史全壘打紀錄已保持37年，即便如萊特（David Wright）、皮亞薩（Mike Piazza）等傳奇也未能超越。不過阿隆索自2019年菜鳥球季就展現破紀錄潛力，該年擊出53轟，創下大聯盟新人紀錄。

他在2024年季後賽外卡系列賽第3戰面對密爾瓦基釀酒人敲出的3分炮，至今仍是生涯代表作之一，如今又以穩定火力在例行賽完成另項里程碑。

本季截至目前，阿隆索打擊率0.272，累計28轟、99分打點，攻擊指數（OBP.356／SLG.529）表現出色。

由於他可能在季末拒絕價值2400萬美元的球員選擇權，重新投入自由市場，大都會若想續留這位球迷最愛的「北極熊」，恐需祭出高額合約。

目前大都會戰績64勝57敗，僅領先辛辛那提紅人0.5場、居國聯外卡最後1席，阿隆索的火力將是他們爭取季後賽門票的重要依靠。

