球王辛納力退馬納里諾　硬地24連勝安抵辛辛那提8強

▲辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

義大利球王辛納（Jannik Sinner）14日在辛辛那提大師賽第3輪以6比4、7比6（4）擊退法國資格賽好手馬納里諾（Adrian Mannarino）；在一場受雨勢干擾、歷時超過2小時45分鐘的比賽中，展現了頂尖球員的沉著與韌性，這場勝利也讓辛納的硬地連勝場次推進至24場，超越喬科維奇（Novak Djokovic）2015創下的23連勝紀錄。

比賽在第二盤開局時因暴雨中斷長達2小時45分鐘，儘管狀態並非最佳，辛納仍在第一盤4比2時完成一記驚艷全場的回球——追上馬納里諾的扣殺後，從場地深處擊出反拍致勝球，奠定領先優勢。

全場辛納一發進球率僅有52%，第二盤面對擊球乾淨俐落的馬納里諾時，底線節奏感一度不穩；當他在6比5迎來發球勝賽局時未能把握機會，仍在搶7中保持冷靜，最終直落二盤結束戰鬥。

JANNIK SINNER WITH A RIDICULOUS BACKHAND WINNER AGAINST MANNARINO IN CINCINNATI.



The precision.



The movement.



The anticipation.



No words needed… simply incredible.







pic.twitter.com/HqjcCn3bnl — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 13, 2025

賽後，辛納對對手的獨特打法給予高度評價：「他是一位非常棘手的對手，與其他人很不一樣，不僅因為他是左手持拍，更因為他的擊球非常低，我只是努力發好球，並觀察接發球局中能做什麼。」

辛納接著進一步分析對手的發球特點：「他在發球區（尤其是優勢區）外角的發球非常精準，我改變了站位，試圖讓他感到不舒服，我在收尾時遇到了一些困難，但在這項運動中這是很正常的，我很高興能進入下一輪。」

這場1小時48分鐘的勝利，使辛納的硬地連勝紀錄升至本世紀第8長，自去年10月北京決賽不敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後，他在硬地尚未吞敗。

本季截至目前為止，辛納的戰績為29勝3敗，並已鎖定年終總決賽資格，將與艾卡拉茲展開世界第一寶座的激烈爭奪，目前落後對方 1440分。

辛納與馬納里諾的對戰紀錄也改寫為4勝0敗，他接下來將在8強對上23號種子奧格阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。

37歲的馬納里諾在本屆賽事曾爆冷擊敗美國名將保羅（Tommy Paul），繼2年前辛辛那提8強後，再次闖入大師賽千分賽第四輪；馬納里諾此役憑藉左手外角發球在優勢區多次得分，但最終在第二盤搶7遭辛納擊潰，目前他的ATP即時排名上升18位，來到第71名，展現了老將依舊的競爭力。