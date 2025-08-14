運動雲

>

球王辛納力退馬納里諾　硬地24連勝安抵辛辛那提8強

▲辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

義大利球王辛納（Jannik Sinner）14日在辛辛那提大師賽第3輪以6比4、7比6（4）擊退法國資格賽好手馬納里諾（Adrian Mannarino）；在一場受雨勢干擾、歷時超過2小時45分鐘的比賽中，展現了頂尖球員的沉著與韌性，這場勝利也讓辛納的硬地連勝場次推進至24場，超越喬科維奇（Novak Djokovic）2015創下的23連勝紀錄。

比賽在第二盤開局時因暴雨中斷長達2小時45分鐘，儘管狀態並非最佳，辛納仍在第一盤4比2時完成一記驚艷全場的回球——追上馬納里諾的扣殺後，從場地深處擊出反拍致勝球，奠定領先優勢。

全場辛納一發進球率僅有52%，第二盤面對擊球乾淨俐落的馬納里諾時，底線節奏感一度不穩；當他在6比5迎來發球勝賽局時未能把握機會，仍在搶7中保持冷靜，最終直落二盤結束戰鬥。

賽後，辛納對對手的獨特打法給予高度評價：「他是一位非常棘手的對手，與其他人很不一樣，不僅因為他是左手持拍，更因為他的擊球非常低，我只是努力發好球，並觀察接發球局中能做什麼。」

辛納接著進一步分析對手的發球特點：「他在發球區（尤其是優勢區）外角的發球非常精準，我改變了站位，試圖讓他感到不舒服，我在收尾時遇到了一些困難，但在這項運動中這是很正常的，我很高興能進入下一輪。」

這場1小時48分鐘的勝利，使辛納的硬地連勝紀錄升至本世紀第8長，自去年10月北京決賽不敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）後，他在硬地尚未吞敗。

本季截至目前為止，辛納的戰績為29勝3敗，並已鎖定年終總決賽資格，將與艾卡拉茲展開世界第一寶座的激烈爭奪，目前落後對方 1440分。

辛納與馬納里諾的對戰紀錄也改寫為4勝0敗，他接下來將在8強對上23號種子奧格阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。

37歲的馬納里諾在本屆賽事曾爆冷擊敗美國名將保羅（Tommy Paul），繼2年前辛辛那提8強後，再次闖入大師賽千分賽第四輪；馬納里諾此役憑藉左手外角發球在優勢區多次得分，但最終在第二盤搶7遭辛納擊潰，目前他的ATP即時排名上升18位，來到第71名，展現了老將依舊的競爭力。

關鍵字： 辛納ATP網球辛辛那堤大師賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

林智勝願望成真！張惠妹將現身引退賽　0906大巨蛋開唱

林智勝願望成真！張惠妹將現身引退賽　0906大巨蛋開唱

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

兄弟註銷德保拉！與勝騎士留屏東持續復健調整　柯威士登錄

1.2局失7分控球陷亂流！　鄧愷威先發戰教士投不滿2局就退場

1.2局失7分控球陷亂流！　鄧愷威先發戰教士投不滿2局就退場

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

熱門新聞

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

讀者回應

﻿

熱門新聞

1亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

2投手大谷三壘安！125年首見紀錄誕生

3中華隊錯失4強還遭官方嘲諷　籃協回應

4中華男籃花光21分領先　無緣亞洲盃4強

5古久保盼引進Trackman　聯盟曝有補助

最新新聞

1NBA中鋒唐斯28日出席三對三籃球賽

2球王辛納晉級辛辛那堤大師賽8強

3德保拉遭註銷：希望能在這投很多年

4兄弟註銷德保拉　登錄柯威士

5曹祐齊開球　身障選手熱情站MVP舞台

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366