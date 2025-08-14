運動雲

直落二擊退羅馬尼亞名將　斯威雅蒂連三年晉級辛辛那提8強

▲世界女單排名第3的波蘭一姊斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界女單排名第3的波蘭一姊斯威雅蒂（Iga Swiatek）在辛辛那提公開賽再次展現強勁火力，於16強賽中以6比4、6比3擊退羅馬尼亞名將塞斯媞雅（Sorana Cirstea），整場比賽僅耗時1小時35分鐘，斯威雅蒂連續第3年闖進賽會8強，同時將雙方交手紀錄改寫為5勝0敗。

這位波蘭名將自首次交手以來，已經對塞斯媞雅豪取10盤連勝，唯一一次讓比賽進入決勝盤是在2022年澳洲公開賽首度交鋒時，當時斯威雅蒂在先失一盤的情況下，以5比7、6比3、6比3逆轉獲勝。

本場比賽，斯威雅蒂一開場便連下3個致勝分，迅速完成破發並將領先優勢保持至首盤結束；第二盤塞斯媞雅因連續雙發失誤再次送出破發點，不過斯威雅蒂在隨後一局也出現雙誤，讓比賽短暫陷入拉鋸。

斯威雅蒂在取得4比1領先後雖然再度被破發，但她始終「領先在前」，最終在首個賽末點上以正拍致勝分結束比賽，全場比賽她打出 24個致勝分，遠超塞斯媞雅的9個。

辛辛那提公開賽是斯威雅蒂目前仍未闖進決賽的三站WTA1000賽事之一，她過去兩年分別在4強賽中輸給高芙（Coco Gauff）及莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）；本屆賽會，她將在8強迎戰28號種子卡林斯卡婭（Anna Kalinskaya）。

儘管在交手紀錄上全面壓制對手，斯威雅蒂仍強調對塞斯媞雅的尊重：「我們打過很多艱難的比賽，所以我知道她在快速場地上可以打得非常有力，」斯威雅蒂賽後說。

「所以我已經準備好了，我很高興自己足夠穩定，我嘗試在發球時更主動，雖然我的一發進球率不高，但我很高興我的二發足夠穩定。」

