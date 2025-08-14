運動雲

>

洋基1比4不敵雙城無緣橫掃　主將葛斯密特右膝輕微扭傷

▲紐約洋基一壘手葛斯密特（Paul Goldschmidt）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約洋基一壘手葛斯密特（Paul Goldschmidt）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基一壘手葛斯密特（Paul Goldschmidt）日前因右膝輕微扭傷，缺席了台灣時間14日對雙城一戰關鍵代打機會，球隊在1比4輸球後證實他當日無法上場，並將於15日休兵日後進一步評估傷勢。

當時比賽進入第7局，情勢適合派上右打者面對雙城左投方德柏克（Kody Funderburk），然而，休息區內沒有任何動作，左打威爾斯（Austin Wells）最終站上打擊區讓外界感到疑惑；賽後原因揭曉——葛斯密特右膝不適。

「我不覺得這是什麼長期的傷勢，這是好消息，」葛斯密特賽後表示，「真正積極的是，如果這只是短期的問題，那我感覺很好。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）提到，將在15日休兵日後為葛斯密特進行評估，並未排除將他放入傷兵名單的可能性。

今年37歲的葛斯密特希望能趕上16日開打的聖路易三連戰，這也是他2019至2024年效力的球隊。

談到受傷過程，葛斯密特接著坦言，他是在12日接捕Byron Buxton 三局上半界外飛球時滑倒受傷，「我有點跑過頭又往回撲，結果膝蓋撞到地面，當時覺得有點痠，但還能打完全場，回到守備位置時，我就想：這有點痛，這種事就是會發生。」

本季反彈年的葛斯密特表現不俗，打擊率.276，OPS+ 為107，有10發全壘打與40分打點，對左投火力尤其驚人，OPS高達1.192。

隊友貝林傑（Cody Bellinger）稱讚道：「他是這支球隊的重要一員，他在一壘就像吸塵器一樣，我很欣賞他在防守上的表現，對我來說，他每一次打擊的品質都很高；他是真正的職業選手。」

今天比賽中，洋基全場僅敲出5支安打，唯一分數來自貝林傑三局的陽春砲，最終中斷了對雙城9連勝紀錄。

先發新秀投手史利特勒（Cam Schlittler）此役展現火球實力，四縫線速球最快99.8英里，前3局送出9上9下。

布恩讚許說：「他的速球很棒，而且高位效果很好，低角度也能製造威力，再搭配變化球，我覺得他投得很不錯。」

史利特勒對此也展現成熟心態，「我感覺很好，但我只是個新人，你必須去爭取這個機會，這需要時間與穩定性，我完全接受這個決定，我相信牛棚……身為新人，你必須去爭取像Max Fried和Carlos Rodón那樣投到100、105球的資格。」

關鍵字： 紐約洋基明尼蘇達雙城MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

林智勝願望成真！張惠妹將現身引退賽　0906大巨蛋開唱

林智勝願望成真！張惠妹將現身引退賽　0906大巨蛋開唱

1.2局失7分控球陷亂流！　鄧愷威先發戰教士投不滿2局就退場

1.2局失7分控球陷亂流！　鄧愷威先發戰教士投不滿2局就退場

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

上、下半場尺度差很大　中華男籃痛失4強讓裁判「哨音」再成箭靶

上、下半場尺度差很大　中華男籃痛失4強讓裁判「哨音」再成箭靶

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

熱門新聞

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

讀者回應

﻿

熱門新聞

1亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

2投手大谷三壘安！125年首見紀錄誕生

3中華男籃花光21分領先　無緣亞洲盃4強

4中華隊錯失4強還遭官方嘲諷　籃協回應

5古久保盼引進Trackman　聯盟曝有補助

最新新聞

1艾卡拉茲辛辛那提直落二晉級八強

2洋基主將葛斯密特右膝輕微扭傷

3大谷翔平雙K神鱒「用最好的球」

4大谷術後新高80球　5局登板不疲勞

5台北戰神延攬206公分全能戰將

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366