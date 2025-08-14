洋基1比4不敵雙城無緣橫掃　主將葛斯密特右膝輕微扭傷

▲紐約洋基一壘手葛斯密特（Paul Goldschmidt）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基一壘手葛斯密特（Paul Goldschmidt）日前因右膝輕微扭傷，缺席了台灣時間14日對雙城一戰關鍵代打機會，球隊在1比4輸球後證實他當日無法上場，並將於15日休兵日後進一步評估傷勢。

Looks like Paul Goldschmidt might end up on the IL pic.twitter.com/HMtQQlEJpY
August 14, 2025

當時比賽進入第7局，情勢適合派上右打者面對雙城左投方德柏克（Kody Funderburk），然而，休息區內沒有任何動作，左打威爾斯（Austin Wells）最終站上打擊區讓外界感到疑惑；賽後原因揭曉——葛斯密特右膝不適。

「我不覺得這是什麼長期的傷勢，這是好消息，」葛斯密特賽後表示，「真正積極的是，如果這只是短期的問題，那我感覺很好。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）提到，將在15日休兵日後為葛斯密特進行評估，並未排除將他放入傷兵名單的可能性。

"...I don't think it's anything long term..."



- Paul Goldschmidt on the right knee injury that prevented him from playing Wednesday. #YANKSonYES pic.twitter.com/UQLptVMxws — YES Network (@YESNetwork) August 14, 2025

今年37歲的葛斯密特希望能趕上16日開打的聖路易三連戰，這也是他2019至2024年效力的球隊。

談到受傷過程，葛斯密特接著坦言，他是在12日接捕Byron Buxton 三局上半界外飛球時滑倒受傷，「我有點跑過頭又往回撲，結果膝蓋撞到地面，當時覺得有點痠，但還能打完全場，回到守備位置時，我就想：這有點痛，這種事就是會發生。」

本季反彈年的葛斯密特表現不俗，打擊率.276，OPS+ 為107，有10發全壘打與40分打點，對左投火力尤其驚人，OPS高達1.192。

隊友貝林傑（Cody Bellinger）稱讚道：「他是這支球隊的重要一員，他在一壘就像吸塵器一樣，我很欣賞他在防守上的表現，對我來說，他每一次打擊的品質都很高；他是真正的職業選手。」

今天比賽中，洋基全場僅敲出5支安打，唯一分數來自貝林傑三局的陽春砲，最終中斷了對雙城9連勝紀錄。

先發新秀投手史利特勒（Cam Schlittler）此役展現火球實力，四縫線速球最快99.8英里，前3局送出9上9下。

Cam Schlittler's 5th and 6th Ks. pic.twitter.com/9NzCNB5unB — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 14, 2025

布恩讚許說：「他的速球很棒，而且高位效果很好，低角度也能製造威力，再搭配變化球，我覺得他投得很不錯。」

史利特勒對此也展現成熟心態，「我感覺很好，但我只是個新人，你必須去爭取這個機會，這需要時間與穩定性，我完全接受這個決定，我相信牛棚……身為新人，你必須去爭取像Max Fried和Carlos Rodón那樣投到100、105球的資格。」