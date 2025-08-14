運動雲

>

戰神延攬206公分全能戰將　禁區+外線雙威脅還能當「教練」

▲▼塞普勒斯歸化球員威力斯加盟戰神。（圖／台北戰神提供）

▲塞普勒斯歸化球員威力斯加盟戰神。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台新育樂今宣布，塞普勒斯歸化球員威力斯（Darral Willis）加盟臺北台新戰神。出生於美國威斯康辛州，身高 206 公分的威力斯，於2025 EuroBasket資格賽首戰對波士尼亞攻下22分，包含4記三分球，外帶13籃板，展現全面的進攻手段與籃板保護能力。

台新育樂總經理林祐廷認為，威力斯具備出色的身體對抗性及優異的防守卡位意識，能捍衛禁區且擁有優異的外線投射手感，攻防兩端都為團隊帶來很大的幫助，「我們期待威力斯能像他的名字一樣，為團隊帶來十足的『威力』，在攻防兩端發揮關鍵影響力。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年29歲的威力斯，2018年自衛奇塔州立大學畢業後展開職業生涯，首站效力賽普勒斯Keravnos即奪下賽普勒斯甲級籃球聯賽冠軍，亦於賽普勒斯盃決賽中單場豪取 40 分、17 籃板，榮膺盃賽 MVP。

此後他先後征戰俄羅斯、法國、義大利、南韓、日本、希臘各等國聯賽，累積豐富的國際賽場經驗。2023–24賽季加盟日本 B.League LEVANGA北海道，威力斯繳出場均15.7分、7.6 籃板、1.4助攻，三分命中率 34.8%，更曾有單場31分演出，展現其穩定得分能力與內外線兼備的全能身手。

2024–25賽季加入希臘 GBL Aris Midea Thessaloniki，曾在比賽中拿下26 分、15 籃板，並多次上演雙十表現，持續展現強大的禁區統治力與進攻火力。戰神總教練許皓程看中威力斯的身高條件與內外線進攻的發揮，具備靈活的腳步與穩定的投籃手感，「他在歐洲與日本賽場都維持穩定表現，既能在禁區強攻，也能拉到外線投籃。」

他也指出，威力斯是一名能勝任中鋒與鋒線位置的延伸四號球員，能串聯內外線攻防，不僅在得分與防守端有貢獻，還能扮演「場上教練」角色，帶領團隊充分發揮實力。

台新育樂總經理林祐廷透露，新賽季洋將人選已大致敲定，現正進行最後合約細節洽談，戰神總教練許皓程補充，團隊在各個位置上都持續評估補強，傾向延攬能勝任多個位置、具調度彈性的球員，藉此提升整體戰力與場上靈活度，並期盼新洋將能與團隊快速磨合，為臺北戰神帶來更多變化與競爭力。

關鍵字： TPBL台北戰神

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

林智勝願望成真！張惠妹將現身引退賽　0906大巨蛋開唱

林智勝願望成真！張惠妹將現身引退賽　0906大巨蛋開唱

1.2局失7分控球陷亂流！　鄧愷威先發戰教士投不滿2局就退場

1.2局失7分控球陷亂流！　鄧愷威先發戰教士投不滿2局就退場

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

上、下半場尺度差很大　中華男籃痛失4強讓裁判「哨音」再成箭靶

上、下半場尺度差很大　中華男籃痛失4強讓裁判「哨音」再成箭靶

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

熱門新聞

離譜！FIBA亞洲盃官方發迷因圖嘲諷中華男籃輸球　球迷砲轟不尊重

投手大谷首打席就敲三壘安打！　125年首見紀錄誕生

快訊／痛！中華男籃搞砸21分領先　慘遭伊朗逆轉無緣亞洲盃4強

中華男籃錯失亞洲盃4強還遭官方嘲諷　籃協轟傷口灑鹽將嚴正溝通

球團拜託了！古久保盼引進Trackman　聯盟曝將有補助

領先「38分5秒」卻痛失亞洲盃4強　主帥圖齊點出中華男籃下一步

讀者回應

﻿

熱門新聞

1亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

2投手大谷三壘安！125年首見紀錄誕生

3中華男籃花光21分領先　無緣亞洲盃4強

4中華隊錯失4強還遭官方嘲諷　籃協回應

5古久保盼引進Trackman　聯盟曝有補助

最新新聞

1艾卡拉茲辛辛那提直落二晉級八強

2洋基主將葛斯密特右膝輕微扭傷

3大谷翔平雙K神鱒「用最好的球」

4大谷術後新高80球　5局登板不疲勞

5台北戰神延攬206公分全能戰將

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

林泓育3分砲奪MVP　數度哽咽喊話球迷：不要放棄我們

SJ-D&E大巨蛋演出超嗨！　東海吻小粉絲額頭超寵粉

年紀不是問題！葉總看伍鐸想起郭源治　朱育賢談林智平當榜樣

【仙女降臨】 #李珠珢 新球衣亮相　戴眼鏡＋小花項鍊美翻❤

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366