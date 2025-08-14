戰神延攬206公分全能戰將　禁區+外線雙威脅還能當「教練」

▲塞普勒斯歸化球員威力斯加盟戰神。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台新育樂今宣布，塞普勒斯歸化球員威力斯（Darral Willis）加盟臺北台新戰神。出生於美國威斯康辛州，身高 206 公分的威力斯，於2025 EuroBasket資格賽首戰對波士尼亞攻下22分，包含4記三分球，外帶13籃板，展現全面的進攻手段與籃板保護能力。

台新育樂總經理林祐廷認為，威力斯具備出色的身體對抗性及優異的防守卡位意識，能捍衛禁區且擁有優異的外線投射手感，攻防兩端都為團隊帶來很大的幫助，「我們期待威力斯能像他的名字一樣，為團隊帶來十足的『威力』，在攻防兩端發揮關鍵影響力。」

現年29歲的威力斯，2018年自衛奇塔州立大學畢業後展開職業生涯，首站效力賽普勒斯Keravnos即奪下賽普勒斯甲級籃球聯賽冠軍，亦於賽普勒斯盃決賽中單場豪取 40 分、17 籃板，榮膺盃賽 MVP。

此後他先後征戰俄羅斯、法國、義大利、南韓、日本、希臘各等國聯賽，累積豐富的國際賽場經驗。2023–24賽季加盟日本 B.League LEVANGA北海道，威力斯繳出場均15.7分、7.6 籃板、1.4助攻，三分命中率 34.8%，更曾有單場31分演出，展現其穩定得分能力與內外線兼備的全能身手。

2024–25賽季加入希臘 GBL Aris Midea Thessaloniki，曾在比賽中拿下26 分、15 籃板，並多次上演雙十表現，持續展現強大的禁區統治力與進攻火力。戰神總教練許皓程看中威力斯的身高條件與內外線進攻的發揮，具備靈活的腳步與穩定的投籃手感，「他在歐洲與日本賽場都維持穩定表現，既能在禁區強攻，也能拉到外線投籃。」

他也指出，威力斯是一名能勝任中鋒與鋒線位置的延伸四號球員，能串聯內外線攻防，不僅在得分與防守端有貢獻，還能扮演「場上教練」角色，帶領團隊充分發揮實力。

台新育樂總經理林祐廷透露，新賽季洋將人選已大致敲定，現正進行最後合約細節洽談，戰神總教練許皓程補充，團隊在各個位置上都持續評估補強，傾向延攬能勝任多個位置、具調度彈性的球員，藉此提升整體戰力與場上靈活度，並期盼新洋將能與團隊快速磨合，為臺北戰神帶來更多變化與競爭力。