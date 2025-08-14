亞洲盃官方IG嘲諷中華隊惹議　TPBL：FIBA該同等尊重所有球隊

▲TPBL有多名球員代表中華隊出征亞洲盃，圖為禁區主力高柏鎧。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

中華男籃今（14）日凌晨在亞洲盃8強賽一度領先多達21分，最終卻遭伊朗大逆轉，痛失4強門票，賽後FIBA亞洲盃官方IG竟發出一張「迷因圖」嘲諷中華隊，讓台灣球迷相當憤怒，台灣職籃聯盟TPBL也以英文在該則貼文下留言，呼籲FIBA必須對所有球隊與國家保持同等尊重。

本屆亞洲盃，中華隊陣中多名球員來自TPBL，包括高錦瑋、馬建豪、胡瓏貿、陳冠全、高柏鎧，以及剛回鍋中信特攻的阿巴西等人。TPBL對亞洲盃官方帳號賽後的「嘲諷圖」感到不滿，在官方IG以英文留言譴責，「我們希望身為全球籃球主管機構的FIBA，能夠對所有球隊與國家保持同等的尊重。」

這張具諷刺意味的「迷因」貼文引起極大爭議，搭配「叫救護車，但不是幫我」的文案，並在圖片放上中華隊與伊朗的隊徽。大批台灣球迷湧入砲轟比賽已因裁判尺度不公猶如「8打5」，官方社群竟還挖苦輸球的一方，更顯不尊重。

中華籃協則表示，主辦單位的行為與FIBA「凝聚人心、團結所有社群」的使命背道而馳，將在聯繫到官方及社群小編後，嚴正溝通並表達立場。