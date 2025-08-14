運動雲

釀酒人火力全開豪取12連勝　球迷喊「Uecker魔法」全城共振

▲伍德魯夫（Brandon Woodruff）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

密爾瓦基釀酒人近期火力全開，台灣時間14日在主場以12比5痛宰匹茲堡海盜，豪取12連勝；釀酒人在短短五週內繼11連勝後再創新高，最近31場比賽拿下27勝，近67場更贏了51場，刷新隊史最佳紀錄。

釀酒人全隊展現紮實比賽細節，從守備到進攻都處於最佳狀態；先發右投伍德魯夫（Brandon Woodruff）以4局無失分完成復出短局數先發，在比賽中也展現投手守備練習成果，迅速補位封鎖對手攻勢。

打線則在第4局於六球內連敲4支兩出局打點安打灌進4分，第6局面對海盜反撲追近分差時，釀酒人靠兩次保送與一次犧牲觸擊，隨後康崔拉斯（William Contreras）安打送回2分穩住勝局；康崔拉斯全場貢獻4打點，本系列賽累計10支安打、12打點。

總教練墨菲（Pat Murphy）賽後強調：「我們帶著一種不懈的精神在打球，今天我們也有些幸運，但我不會因此貶低球員，因為要在大聯盟連勝真的很難。」

12日系列賽首戰，來自布魯克菲爾德的43歲球迷維圖奇（Frank Vitucci）在休息區後方高舉「UECKER MAGIC」標語，引發全場關注。

維圖奇與已故傳奇播報員Bob Uecker曾四度見面，他感性表示：「我一輩子都是Uecker的粉絲，他的聲音一直在我生命中，我做這個標語，是因為我總會想到他，我堅信他在天上看著我們。」

至於為何如此相信？維圖奇解釋：「因為他為釀酒人奉獻一生，今年是他離開後的第一年，這種事情就像是一種因果，如果會發生，不就是該在今年嗎？」

釀酒人12連勝也勾起了當地人對1940年代的記憶——餐廳老闆George Webb當年預言釀酒人會達成12連勝，並承諾屆時免費送漢堡；這段傳說在1987年與2018年各實現一次，如今第三次成真，餐廳宣布將於週四公布免費漢堡活動細節；伍德魯夫對此笑說：「我昨晚還跟老婆說，我想為看台上所有人贏下漢堡。」

釀酒人今年開季一度0勝4敗，得失分差-32，直到5月25日才首度完成多分逆轉勝，然而自那天起，球隊戰績突飛猛進，累計51勝16敗，期間分別打出8、11與12連勝。

目前釀酒人擁有全大聯盟最佳的+159得失分差、最佳主場（42勝20敗）與客場（34勝24敗）戰績，防禦率排名第3、場均得分排名第2，跑壘與防守效率更名列前茅。

長期對釀酒人造成威脅的海盜外野手雷諾茲（Bryan Reynolds）也讚嘆：「我想現在沒有人想對上他們，他們會跑壘、搶進壘包、打擊選球到位，我們應該學他們的風格。」

釀酒人若能在下一場比賽對辛辛那提紅人再度獲勝，將追平1987年「連勝之隊」的13連勝紀錄，墨菲教練接著提及道：「沒有人在季前預測我們能做到這些，更別說是創造隊史紀錄，這才是樂趣所在。」

伍德魯夫最後則笑言：「神奇是很貼切的形容詞，能成為其中一部分，真的很酷。」

關鍵字： 密爾瓦基釀酒人匹茲堡海盜MLB

