李灝宇關鍵二壘打對左投OPS亮眼　鄭宗哲、柯敬賢敲安終結低潮

▲李灝宇。（圖／截自MiLB TV）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣旅美好手李灝宇在7局下掃出二壘安打，鄭宗哲與柯敬賢也分別敲安，3人同時終結連4場無安打的低潮。

老虎3A主場迎戰守護者3A，李灝宇擔任開路先鋒，兩隊戰成4比4平手時，7局下他掃出二壘安打，隨後Justyn-Henry Malloy再敲二壘安打，送他跑回超前分。雖然老虎9局上再被超前，9局下展開反攻，Trei Cruz轟出滿貫砲，終場10比6獲勝。

李灝宇在7日單場雙安後陷入低潮，連4戰無安打，但仍保持本壘板紀律，近4戰累計6次保送。此役4打數1支二壘安打，對左投OPS高達.995，另吞2次三振並選到1次保送，打擊率.232。

海盜3A鄭宗哲擔任先發三壘手、打第9棒，2局上敲出滾地球貢獻1打點，4局上選到保送，6局上敲安但盜壘失敗，8局上遭到三振。最終海盜3A以6比5險勝，他也終結連4場無安打低潮，打擊率.212。

道奇1A柯敬賢鎮守左外野、打第5棒，3打數1安打，吞2次三振並選到1次保送，打擊率.208，同樣終結連4場無安打低潮。

關鍵字： 棒球李灝宇台灣MLB打擊

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

