大谷翔平二刀流「雙面人」？　隨隊記者談真實感受

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇投手大谷翔平預計將於14日（台灣時間）對上老東家天使，迎來下一次先發登板。本季他已經以投手身份出賽8場，美國Podcast節目《Foul Territory》近日邀請隨隊記者談到，二刀流大谷在場上展現出的「另一張臉」。

主持人布朗（Scott Brown）表示：「我們再一次見證棒球史上從未有人達成的壯舉。即使回到貝比・魯斯的時代，那也是不同風格、不同情境。大谷翔平是唯一無二的存在。」隨後詢問《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）對他體能狀況的看法。

哈里斯指出：「即使如此，他依然能投出不錯的內容，也能擊出強勁的打球。（7月30日對紅人）那場比賽前4局，他的投球都還不錯。那或許是他今年二刀流生涯中第一次感到身體上的困難，像個普通人一樣。但（8月6日對紅雀）他再次在投手丘上徹底壓制對手，動過第二次右肘手術後還能投出那麼犀利的球路，並且如此順利地以投手身份回歸，我覺得這應該獲得更多的肯定。」

他也稱讚大谷在打擊上的貢獻：「道奇雖然有不少小問題，但他依然能打出這樣的表現，對於本季至今還沒有持續打出應有水準的球隊來說，這將會是進入賽季尾聲最大的希望之一。」

另一位主持人、曾在教士等10支球隊效力15年的梅賓（Cameron Maybin）問道：「球迷是否明白，能看到二刀流大谷翔平是多麼特別的事？」

哈里斯回應：「我覺得能久違地看到他以投手身份出賽，特別意義更大。投手大谷在視覺上完全不同，他投球非常有力量，站上投手丘的存在感很強。他的態度也會改變——打者時會向其他球員揮手、展現玩心，但當他站在投手丘上時，會讓人覺得他比對手略勝一籌。就像羅伯斯（Dave Roberts）總教練說的，他首先是把自己當作投手。能看到他剛奪下8次三振，馬上又上場打擊轟出全壘打，對球迷來說，這真的是一種很酷的享受。」

關鍵字： 大谷翔平道奇投打兩棲神奇表現棒球

