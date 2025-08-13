運動雲

中華男籃凌晨爭亞洲盃4強、終結27年對伊朗不勝　FIBA曝勝負關鍵

▲▼亞洲盃8強附加賽，中華男籃對戰約旦，賀丹、陳盈駿、高柏鎧、阿巴西。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃14日凌晨將與伊朗爭亞洲盃4強，籃板將是勝負關鍵。（圖／取自FIBA官網）

記者游郁香／綜合報導

亞洲盃8強賽今晚登場，中華男籃預計14日凌晨迎戰B組全勝晉級、3度封王的傳統勁旅伊朗，這也是雙方自2003年以來第8度在亞洲盃交手，中華隊過去7戰全敗，在國際賽場更是已經27年無法打敗伊朗，全隊將力拚改寫尷尬紀錄，尋求繼2013年後首度前進亞洲盃4強。

▲▼中華男籃睽違12年挺進亞洲盃8強，總教練圖齊 。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃睽違12年挺進亞洲盃8強。（圖／取自FIBA官網）

FIBA官網指出，中華隊本屆表現超乎部分外界預期，先在小組賽展現火力，附加賽再力退約旦，一掃3年前遭對方絕殺的陰霾，睽違12年闖進8強。中華隊雖被外界視為「挑戰者」，卻帶著滿滿信心進入8強淘汰賽，主帥圖奇多次強調，球隊的優勢在於團隊精神和拚勁。

此役焦點落在後場對決，伊朗當家控衛瓦赫迪（Sina Vahedi）本屆每場都至少砍下15分，是團隊的進攻引擎，控球、單打與投射俱佳；林庭謙則要找回小組賽前兩場場均18分的火燙手感，FIBA分析，若他能重拾火力，中華隊爆冷晉級的機率將大幅提升。

▲中華男籃陳盈駿、賀博、林庭謙、高柏鎧。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃旅CBA好手林庭謙。（圖／取自FIBA官網）

伊朗前鋒阿加詹普爾（Matin Aghajanpour）則被FIBA點名為X因子，當他手感發熱時，伊朗往往展現壓倒性優勢。在兩場投籃命中率達50%以上的比賽中，伊朗平均贏對手32分；反之，他命中率跌破3成的那一戰，伊朗只艱難擊退日本，中華隊必須設法在開局就切斷他的進攻節奏，避免讓伊朗掌控比賽。

FIBA提到籃板將是勝負關鍵，中華隊雖擁有頂尖護框者高柏鎧，但伊朗場均籃板數比中華隊多了7.5個，若無法縮小這個差距，二次進攻得分恐讓勝利天平大幅傾向伊朗。

伊朗歷來在亞洲盃對戰中華隊的紀錄為7勝0敗，在國際賽場更是保有對戰10連勝，中華隊前一次擊敗伊朗，得追溯到1998年的曼谷亞運，當時在延長賽以86比84險勝；此次希望能打破27年不勝伊朗魔咒，並尋求繼2013年後首度前進亞洲盃4強。

【擺不正的毛巾XD】姊「毛巾拿反」被2路人提醒還是錯=口=

