陳晨威首局盜壘遭改判上前爭論！古久保：二壘手有阻擋進壘

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿12日與台鋼雄鷹展開投手對決，全場僅有3支安打，最終以1比0獲勝。首局發生判決爭議，陳晨威盜壘因改判而出局，總教練古久保上前爭論，他賽後解釋，「因為二壘手有點阻擋進壘。」

全場僅擊出3支安打，古久保表示，打擊方面對直球的揮擊仍需加強，並會在明天賽前會議上做出提醒。他指出，雖然明天的投手並非以直球為主，但打擊基本上還是面對最快的球，這依然是當前的課題，並表示會繼續努力改進。

陳晨威首局敲安打後盜壘，原判安全上壘，經台鋼挑戰後改判出局，古久保曾上前與裁判討論情況，賽後他解釋道：「是因為對方二壘手的腳有點阻擋進壘，導致晨威的腳無法直接踩上二壘，必須繞過對方的腳。左右腳都有經過對方的腳。我相信二壘手並非故意阻擋，詢問裁判是否存在阻擋進壘的情況。去年在教練會議中有提到過此問題，並決議此為阻擋。今年也有發生過幾次類似情況，希望裁判能精確判斷，避免選手因此受傷。」

談到戰術方面，古久保也提到盜壘被對方阻殺的情況，並透露並非所有的選手都會發動盜壘，教練團也需要反思。第4局，林立靠對方失誤上壘，余德龍等到1顆壞球後執行短打，隨後林承飛的適時安打攻下致勝分。古久保表示：「他是根據當下的球數來判斷，壞球走在前面，成為推進的犧牲短打。在那時候球數上推進隊友，這不是德龍的錯，他有確實執行戰術。」

▲▼魔鷹、陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

