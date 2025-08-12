餅總：林祖傑那一棒更關鍵　今天裁判節奏「兩邊都不好投」

記者王真魚／新北報導

統一7-ELEVEn獅隊今（12日）作客富邦悍將，首局就灌進10分，最終以12比4收下勝利。賽後總教練林岳平表示，開局就取得大幅領先，比起蘇智傑那一轟，他認為林祖傑的全壘打更關鍵。

▲林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

先發飛力獅投5.2局被敲6安、送出多達7次四壞保送，失4分責失，但打線火力相挺，最終收下本季第8勝。

其中3分失分集中於第一局，對於飛力獅投球狀況並未完全進入，餅總認為一開始確實不夠專注，但也提到今天的裁判對於兩隊投手來說，都不是很好投。「把球投進去就被打，也可能是第一局就得很多分，精神力還沒完全集中。」

開局大量得分是否影響先發投手準備，林岳平直言，「我不認為，主要還是與裁判的節奏有關。」

記者進一步詢問，是和主審好球帶有關嗎？林岳平強調，「不能說是主審好球帶，主要還是今天的主審『不好投』，也有可能投的球，裁判沒有喜歡。」

他表示，飛力獅也不是控球的投手，今天這一場投起來是滿辛苦的，「對方策略不是那麼積極在出棒，所以用了很多球。」

談到此戰單場MVP蘇智傑的表現，林岳平肯定地說，「今天是他歸隊後打得最好的一場，雖然還不夠穩定，但會讓他多打，畢竟今年打席數不多，希望能藉由今天的手感持續到球季結束。」

至於首局的關鍵攻勢，他點名林祖傑的長打是分水嶺，「智傑開場的兩分砲很好，但祖傑那一棒更關鍵，原本大家可能以為只是助攻或短程的（安打），但他一棒就把分數拉開，讓球隊後續更沒有壓力、繼續攻擊。」