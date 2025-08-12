「抬頭挺胸離開」富藍戈含淚道別　不排斥以先發重返中職

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今（12日）註銷洋投富藍戈（Enderson Franco），賽前他在休息室與隊友一一道別，忍不住落下男兒淚。效力富邦4年，他坦言沒想到離別來得這麼快，「我不喜歡道別，天下沒有不散的筵席，只是沒想到今年、而且是這麼快。」

受訪時，富藍戈眼中仍泛著淚光，「我還是有情緒在，比較傷感的是離別，跟大家道別，但這也是棒球的一部分。」

▲富藍戈 。（圖／記者王真魚攝）

4年回憶滿滿 抬頭挺胸離開

回顧在台灣的4年，他直言對職業生涯相當重要，「我學習到不同文化，也觀察到這裡打者的打擊技巧，透過這些學習與教練的指導，我成長很多。」雖然暫別中職，他強調不是就此退休，「我是抬頭挺胸離開，會繼續保持健康與最佳狀態，我在中職也留下許多紀錄，謝謝富邦給我這個機會，未來怎麼樣我不知道。」

他在社群透露「或許很快會回來」，對於再戰中職的可能性，毫不掩飾期待，「當然，我在中職的成績算漂亮，數字會說話。明年會不會有機會回來，不確定，或許是球員身份，也可能只是旅客（笑）。」

想再以先發身分回中職

球隊接下來外籍投手將以3位先發為主，最終因後援角色而遭割捨的他，也思考未來是否以先發回歸，「我一直有以先發訓練自己，職業生涯16年，有12年是先發。若能再以先發回來，當然不是問題，只要給我時間準備，就看團隊怎麼決定我的位置。」

談到隊友與球迷，他多次道謝，「從第一天來到台灣，每一位隊友都像家人，感謝他們這幾年的愛戴；球迷也給我很多支持與喜歡，甚至尊敬我的家人，真的很感謝。」

昨天得知被註銷後，他在社群轉發許多球迷的加油貼文，「很多還來不及回覆，在這裡先感謝大家的愛戴，我會持續關注每一則回覆。」

他也準備與曾峻岳、李東洺交換球衣，其中曾峻岳是送出印有「Taiwan」的國家隊球衣。富藍戈透露，將把球衣帶回委內瑞拉，裱框收藏。

期待再聽到那句加油

富藍戈還許下心願，希望今晚賽後能夠再聽到「Let’s go Franco！」或「Vamos Franco！」的加油聲，「特別是西班牙文，會讓我腎上腺素提升、想到家鄉，有種『加油！富藍戈你可以』的感覺，也更想把當下做好。」

他笑說，自從第一次聽到這句加油後，好像就沒有再失分，「很難解釋那種感覺，但真的很開心！即使客場在外野聽到，也會很感動，所以才會種下這個願望。」

▲富藍戈和球隊道別 。（圖／富邦悍將提供）

▲富藍戈與總教練陳金鋒 。（圖／富邦悍將提供）

▲富藍戈與隊友陳真 。（圖／富邦悍將提供）