孫易磊首次先發邀台灣球迷來加油　向伊藤大海請教對軟銀投球策略

孫易磊將於11日台灣時間下午1點迎來職業生涯首次先發挑戰，在客場福岡PayPay巨蛋對戰軟銀隊。孫易磊接替伊藤大海，將於系列賽的第三戰登板，並特別向他請益。

▲孫易磊迎接初先發。（圖／悍創運動行銷提供）

與前一次來到一軍後援角色不同，近期孫易磊在二軍皆以先發出賽，且近五場表現優異，而獲得此次先發機會。

談到這次被通知升上一軍的情況，孫易磊表示：「當下是在練球前，我習慣一個人先到球場，然後在休息室喝水，比翻譯還早到，他比較慢來，然後他告訴我有件重要的事情要跟我說，我就問他是不是要上去了，他說對。」

隨隊一軍後，孫易磊向伊藤大海請教，並透露：「我問他對付軟銀該怎麼投，還有滑球的握法，還有哪些打者需要特別注意。」他還提到，與年輕投手達笑太聊得來，並且是坐著達孝太的車去球場。

談到準備生涯首次先發的心情，孫易磊坦言：「上來時一開始有點緊張，還沒到福岡之前，對球場沒什麼特別感覺。這次上來後，我跟先發投手一起練習，感覺比較不同，時間和練習內容也是第一次做。」

孫易磊也對台灣球迷喊話：「希望大家有時間可以收看比賽，或是來現場的球迷，真的很謝謝他們，我會加油的。」

