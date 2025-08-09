運動雲

朱育賢棒打前東家3打點　味全斷桃猿3連勝

▲朱育賢。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍9日作客樂天桃猿大巨蛋主場，朱育賢雙安貢獻勝利打點，最終味全龍以5比2搶勝，成功中斷桃猿的3連勝。

味全龍全場擊出11支安打，朱育賢敲出2支安打，貢獻3打點，表現最為亮眼；張政禹則演出猛打賞，跑回2分。

比賽中，桃猿2局下發動進攻，余德龍與宋嘉翔連續擊出二壘安打，為桃猿先馳得點。味全龍在3局上進行反擊，張政禹擊出二壘安打，並借助暴投攻佔三壘，隨後曾聖安、李凱威選到保送，朱育賢對前東家敲出適時安打，攻下2分超前比數。

桃猿4局下再度由余德龍的安打點燃攻勢，並成功發動盜壘，馬傑森則因不死三振上壘，隨後林政華敲出安打追平比數，兩隊以2比2平手。

張政禹於7局上再次擊出二壘安打，並藉暴投攻佔三壘，林智勝代打擊出游擊滾地球。味全龍在8局上面對中繼投手呂詠臻，連續兩次保送後，李凱威擊出安打，攻佔滿壘。朱育賢又建功，適時安打再次超前比分。桃猿隨即換投，陳子豪擊出滾地球靠野手選擇上壘，跑者趁傳攻下1分，味全以4比2領先。

龍隊在9局上再次發揮攻勢，張政禹與全浩瑋連續擊出安打，曾聖安執行短打推進，郭天信高飛犧牲打再添1分保險分。

龍隊先發伍鐸主投6局，被敲9支安打，奪3次三振，失2分，表現為優質先發。味全龍於7局派出陳禹勳接替，驚險守住得點圈的危機，隊友隨後發動火力反攻，讓他成功拿下本季第4勝。

威能帝先發7局，被敲3支安打，奪7次三振，失2分，完成連7場的優質先發，無關勝敗。

關鍵字： 棒球味全龍桃猿朱育賢張政禹

