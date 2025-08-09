統一獅4星趣味競賽同樂　全國社區學生棒球大賽66隊爭奪冠軍

▲全國社區棒球大賽全國決賽盛大開打。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

全國社區學生棒球大賽於9日正式開打，來自全台各地的66支隊伍將在臺南熱血對決，爭奪各層級的冠軍寶座。經過四週超過300場的分區預賽，最終選出56支球隊參賽，此外還有U12女子組的7隊及U18女子組的3隊，共同參加這場盛大的棒球賽事。今年賽事首次移師至臺南舉行，並安排在臺南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場比賽，為社區棒球的隊伍提供了與世界盃等級球場相同的比賽體驗。

這是全國社區學生棒球大賽第4年舉辦，從111年首次舉辦的87隊，到今年的299隊參賽，賽事規模持續增長，吸引了更多社區棒球的參與。台灣世界少棒聯盟黃英華理事長表示，感謝所有參賽隊伍的支持，以及教育部體育署和各單位共同努力，推動台灣社區棒球發展，未來協會將繼續投入資源，支持社區棒球的成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了正式比賽外，今年台灣世界少棒聯盟還為大家準備了「社區棒球夏日嘉年華」，邀請來自全台各地的晉級球隊一起參與，並提供園遊券讓球隊免費體驗各種活動。當天的趣味競賽包括「U10華南金控跑壘大賽」、「U12花王(台灣)擲準大賽」、「U15 BRETT雷射肩大賽」和「U18全壘打大賽」，並邀請了統一7-ELEVEn獅的選手許哲晏、張皓崴、柯育民、李其峰與球員互動，勉勵小球員，並帶來歡笑與激勵。

全國賽將提供多管道的收視平台，賽事將於8月9日（六）起進行轉播，屆時將轉播亞太少棒主球場的賽事，8月10日（日）、8月16日（六）及8月17日（日）也會轉播亞太少棒主球場及小北A棒球場的賽事。更多賽事信息及活動詳情，請關注「全國社區學生棒球大賽」粉絲專頁。

▲統一獅選手李其峰(右一)、柯育民(右二)、張皓崴(左二)、許哲晏(左一)出席開幕趣味競賽。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）