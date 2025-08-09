菅野智之HQS高優質先發奪第9勝　金鶯捕手： 我絕對信賴他

▲菅野智之、拉契曼。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

巴爾的摩金鶯日籍投手菅野智之今（9）日在主場對運動家先發7局，用球數僅91球，被敲5支安打失1分，送出4次三振，最快球速達94.4英里（約151.9公里），順利收下本季第9勝，成為隊內勝場最多的投手。

這是菅野近2場比賽以來再次達成QS優質先發（6局以上、自責分3以下），距離上次投出HQS高優質先發（7局以上、自責分2以下）則相隔10場。金鶯目前在美聯東區墊底，但本場勝利讓球隊拿下2連勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Tomoyuki Sugano, Nasty 88mph Splitter. pic.twitter.com/rKWzVbMZFh — Rob Friedman (@PitchingNinja) August 8, 2025

與菅野搭檔的狀元捕手拉契曼（Adley Rutschman）賽後表示，「他能精準攻擊好球帶，也能在關鍵時刻投出適合的球路，今天我在防守阻擋方面也做得不錯。」他分析，菅野面對左右打者時能靈活運用速球，並在必要時使用卡特球，搭配曲球與滑球，完成了出色的投球任務。

Sugano Tomoyuki 菅野 智之 pitched 7 innings, allowing 1 run pic.twitter.com/kKB7FTGEoK — Bobby (@welcomeMLB) August 9, 2025

談到菅野稱自己復出帶來幫助時，拉契曼笑言，「我很喜歡接捕菅野，他在投手丘上能做的事情很多，合作起來很愉快，能作為捕手觀看他的投球是一件特別的事。」

至於菅野的狀態是否回暖，拉契曼強調，「只要他站上投手丘，我就絕對信賴他，他是非常優秀的投手，即使偶爾運氣不佳，整體來說依舊能投出很棒的內容，他也擁有多樣化的武器，好結果一定會跟隨而來。」