▲大聯盟公布最新打者實力榜！ 舒瓦伯本季首度登頂、大谷下跌至第3。（圖／截自MLB官網）



記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟官網公布最新打者實力排行榜，本季火力最猛的重砲手排名出現劇烈洗牌，過去長期盤踞榜首的洋基巨星賈吉（Aaron Judge）因傷缺陣與表現下滑，本期退居第4，而費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）則靠著近況驚人表現，首度登上榜首，洛杉磯道奇大谷翔平下滑1位，名列第3。

This angle of Kyle Schwarber getting MVP chants then hitting a Grand Slam



(via @phillies)

pic.twitter.com/4LHtyaDETJ August 5, 2025

榜首為費城人重砲舒瓦伯，他是2025年首度登頂，在過去4期排名中，舒瓦伯一路從前十名之外，攀升至第9、第4，如今終於站上第1。

舒瓦伯自6月中旬以來開始狂轟猛炸，讓原本就不俗的打擊年變成可能是生涯最佳；這位32歲的指定打擊，在最近39場比賽中繳出長打率.714、18支全壘打，賽季總轟數來到40支，在近4季中達成第3次，本季也很有可能達成生涯首個50轟球季。

運動家22歲新秀柯茲（Nick Kurtz）雖直到4月下旬才升上大聯盟，但在僅74場比賽中繳出.311/.389/.655打擊三圍與23轟，效率僅次賈吉，7月25日更在對太空人比賽中敲出6安打、4轟與8打點，締造史詩級表現，一舉衝上第2名。

A'S ROOKIE NICK KURTZ 4TH HOMER OF THE GAME



Just the 20th 4-HR game in MLB history



(Via @MLB)pic.twitter.com/AMy19z0GO3 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 26, 2025

道奇二刀流大谷翔平（Shohei Ohtani）近況稍微走低，但仍以.601長打率、.981 OPS與264壘打數穩坐國聯三冠王，同時大谷以105得分領先全聯盟，有望挑戰自2000年巴格威爾（Jeff Bagwell）以來首度單季150得分，本期大谷排第3名。

條紋軍當家重砲賈吉雖然回歸後手感不佳，但整季.339/.446/.705、37轟的成績依然驚人，暫居第4。

與柯茲相似，馬林魚全明星史托沃斯（Kyle Stowers）也是首度進榜就躍升前5，不過他並非一登場就大放異彩；這位27歲球員本春訓時還未確定是否能進入馬林魚名單，過去三季117場出賽的OPS僅0.600。

但現在史托沃斯國聯SLG（.566）與OPS+（155）分列第4，與其他選手並列第6的25轟，自6月22日起的36場比賽，他打出.339/.427/.785、15轟、37打點，為馬林魚驚奇表現立下汗馬功勞。

至於榜單中6至10名分別是守護者拉米瑞茲（José Ramírez）、教士馬查多（Manny Machado）、水手羅里（Cal Raleigh）、藍鳥比薛特（Bo Bichette）、紅襪杜蘭（Jarren Duran）。