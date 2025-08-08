湖人2027年迎超級巨星入隊？　字母哥、約基奇被美媒點名

Lakers fans might want to circle July 2027 on the calendar because that could be the start of something wild in LA ????



記者游郁香／綜合報導

隨著天王詹姆斯（LeBron James）接近生涯尾聲，「金童」唐西奇（Luka Doncic）成為新門面，美國媒體《ClutchPoints》大膽預言，洛城可能在2027年夏天迎來超級巨星加盟，屆時兩位NBA當今最具影響力的球星之一，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與金塊MVP約基奇（Nikola Jokic）都將擁有跳脫合約的權利。

▲NBA兩歐陸巨星約基奇、唐西奇私下感情超好。（圖／CFP）

「字母哥」目前正處於是否續約的關鍵時期。據報導，雖然他仍與公鹿保持關係，但他心中最大疑問仍未解開，「我能靠這個陣容贏得冠軍嗎？這是否是能讓我在接下來這一季甚至2026-27賽季奪冠的隊伍？」特別是在連兩年首輪出局、搭檔里拉德（Damian Lillard）無預警被釋出、核心陣容老化的情況下。

據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，聯盟已有多支球隊在一旁虎視眈眈，只要「字母哥」決定離隊，他們將立刻出手。

▲約基奇擁有2027-28賽季的球員選項，未來動向受矚目。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，金塊一哥約基奇這個休賽季也選擇「不立即續約」，明確表示不會接受3年2.06億美元的延長合約，他目前的合約將在2027-28賽季後到期，最後一年是6280萬美元的球員選項。若等到明年續約，他有機會簽下一紙4年、總值更高的合約，這個決定將引發更多關於他長期去向的揣測。

《ClutchPoints》指出，「字母哥」和約基奇在2027-28賽季擁有球員選項，這意味著湖人有機會爭取其中一位球星，「無論最終如何發展，有一點是明確的：2027年或許是湖人隊迎接下一位超級巨星的時刻。」唐西奇搭「字母哥」或約基奇，都是相當夢幻的雙人組。

▲字母哥尚未確定是否續留公鹿。（圖／路透）